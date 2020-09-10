MWC明年恢復實體展！ 各大廠回歸參展

2019 年底爆發之今的新冠肺炎(COVID-19)疫情，仍未止息，對各行各業以及全球經濟持續帶來衝擊。為避免近距離接觸增加接觸傳染的可能性，2020 年許多大型展覽還有發表會都因疫情被迫取消、延期，或者改以線上形式舉辦。每年年初最大型的消費性電子展 CES 先前已提前公告為了防疫將會改以線上形式舉辦，但展期落在 3 月的 MWC 卻提前預告，將會舉辦實體展會，態度頗為堅決。

在 2020 年，CES 順利舉辦實體展覽後不久，全球就進入第一波疫情高峰期，導致 MWC 以及之後的許多展覽都被迫取消。由於各國之間限制飛行等政策，台灣原定在 6 月初舉行的 COMPUTEX 國際電腦展原先延期至 9 月底舉行，但也因為外國廠商難以前來而被迫取消。不同於 2020 年初的場景，先前因為大量廠商主動退出而不得不停辦的 MWC，強勢宣布 2021 年將會舉辦實體展覽，並且連帶公布的確定參展的廠商。

MWC 主辦單位 GSMA 日前正式宣布，2021 年將在 3 月 1 日至 4 日期間在西班牙巴塞隆納舉辦實體展覽，因應時局的不同，大會將以「Connected Impact」為題。主辦單位指出他們將會密切關注疫情發展，並且聽取專家意見，且與合作夥伴與廠商維持溝通。

或許是為了提升其他尚未決定是否參展廠商的信心，GSMA 已經公布多個參展電信商與廠商的清單，包含 ASP、AWS、Cisco、Deutsche Telekom、華為(Huawei)、HPE、LG、Microsoft、Nokia、OPPO、Qualcomm、Samsung、Telefonica、Vodafone 和中興(ZTE)等等。在 2020 年開第一槍，決定主動退出 MWC 的 Erisccon 也已經簽約，確定參加 MWC 2021。

然而，如今要舉辦需要人與人面對面接觸的大型展覽，在疫情之下仍有不少疑慮。以規模來預測，原本 MWC 2020 的參展廠商預計有超過 1500 家，預計有來自 205 國、超過 67000 名來賓參與，即便做好了相關的防疫準備，難以維持社交距離的展覽會場，仍有可能成為病毒散播的溫床。或許 GSMA 提早宣布將舉辦實體展覽，是為了提早穩定人心，也是押寶疫苗有機會在短時間內問世的可能性。但是若無法等到疫苗正式推出，只能說 MWC 2021 實體展覽能否辦得成功，變動的可能性仍舊相當高。

（中時電子報 黃慧雯）

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