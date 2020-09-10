拉美疫情仍嚴峻 累計死亡人數破30萬

今（9/10）日國際財經新聞重點摘要：

1.拉美疫情仍嚴峻 累計死亡人數破30萬

根據路透統計，拉丁美洲新冠病毒累計死亡人數於9日（周三）突破30萬人，顯示這個病毒肆虐最嚴重的南美大陸疫情未見緩和，依舊相當嚴峻。

拉丁美洲以巴西為重災區，周三該國新增1,075人因病毒喪命，這使累計已有12萬8,539人死亡，為拉美疫情最慘重的國家。

除了巴西之外，其他染疫人數最高的國家包括墨西哥、祕魯、哥倫比亞。截至周二為止，過去7天拉美每日染疫死亡人數平均達2,811人。

（工商時報 陳怡均）

2.東京都即將解除新冠最高警示

新冠病例數的持續下降趨勢，促使東京市政府預計周四下調新冠最高警示等級，據路透引述NHK報導，此舉將對夜間活動的限制，為開放進行鋪路。

東京都隨著疫情惡化，在七月將警示拉高到紅色。週三東京都新報149名確診數，已經遠低於八月初的472名高峰。

在全國的層次，一群專家將在周五進行討論，關於大型活動的限制是否應該鬆綁，經濟部長西村康稔周四表示，主要為回應日本頂級籃球和足球聯盟的要求。

日本政府也可能將東京都列入國內旅遊補助計畫「Go To Travel」範圍內，目前東京為新冠熱點，被排除在外，但亦有團體認為，此將加速潛在病毒擴散。

（時報資訊 張朝欽）

3.因應假期旺季 UPS擬招募逾10萬臨時員工

全球最大包裹快遞公司優比速（UPS）9日（周三）宣布將招募逾10萬臨時員工，以因應即將來臨的年底假期旺季。

UPS規劃募集的人數與去年旺季時的增聘人數相當，預料今年購物高峰季節將延長，從10月一直到明年1月，比去年再多一個月。

零售商為了假期買氣摩拳擦掌，活動開跑時間比過去都早，包括Target、Best Buy和Kohl’s都將年底假期促銷提前最早到10月初。

聯邦快遞（FedEx）日前也宣布，計劃增聘最高7萬名季節性臨時工。

（工商時報 陳怡均）

4.日本7月核心機械訂單月增6.3％

日本內閣辦公室周四公布數據，日本七月核心機械訂單較前一個月增加6.3%，顯示近期因新冠疫情而減弱的資本支出，已經有所緩解。

核心機械訂單是一系列高波動的數據，被視為是未來6~9個月資本支出的先行指標，七月增加幅度高於路透經濟學家調查的1.9%增幅。

排除船隻和電力公司的核心機械訂單，七月較去年同期則下跌16.2%，而經濟學家預測為下跌18.3%。

調查位於日本280家製造業公司的整體機械訂單，七月則為月增7.0%。

（時報資訊 張朝欽）

5.Kakao Games股票首演 發行價兩倍開場

南韓行動社群軟體巨擘Kaokao，旗下專注於PC和手機遊戲開發的子公司Kakao Games，週四於首爾股市首次公開發行，表現強勁，開盤價高達4.8萬韓元，為發行價(IPO price)的兩倍，公司暫時估值為3.5兆韓元(約29.5億美元)。股價隨後並上漲至每日上限的30%，為6.24萬韓元。

Kakao Games股價狂飆，主要為投資人押注在新冠疫情期間，民眾將有更多時間待在家裡。

Kakao Games在上個月將其IPO定價為2.4萬韓元，為其發行價指示性區間的上限。

該遊戲開發商透過IPO已籌資約3840億韓元。在IPO之前，投資人紛湧進Kakao Games，以求在疫情期間獲得潛在成長。此次Kakao Games成為南韓史上最大的IPO。

去年Kakao Games營收3910億韓元，營業利益為350億韓元。受惠於新冠疫情，Kakao Games今年上半營業利益高達287億韓元，年增63%。

Kakao Games計畫從IPO的收益中，用於發展新系列遊戲。Kakao Games目前擁有4500萬名月活躍用戶。

（時報資訊 張朝欽）