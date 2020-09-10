印尼疫情持續蔓延 雅加達將恢復軟性封城

印尼新冠肺炎疫情持續延燒，首都雅加達醫療能量已逼近極限，為降低感染速度，雅加達將自14日起恢復軟性封城，除11種必要行業，民眾應待在家上班，所有娛樂場所也將關閉。

雅加達省長阿尼斯（Anies Baswedan）9日晚間宣布這項決定。他指出，疫情已造成醫院病床接近飽和，除了「採取緊急煞車政策」，別無選擇，因此將重新實施疫情初期的大規模社會限制（PSBB）管制措施。外界稱之為軟性封城措施。

雅加達省政府新聞稿指出，4053個中度2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）患者的病床，使用率已達77%，預計17日將飽和。隔離病房數量已增加2成，共4807個病床，預計10月6日飽和。加護病房共有528個病床，已使用83%，15日將飽和。加護病房病床預計將增加至636床，但也可能於25日就飽和。

阿尼斯指出，疫情爆發後，雅加達已經增加1174名醫護及支援人員，但現在要持續增加病床並不容易，還要有足夠的醫護人員、安全防護設施及醫療設備。

自14日起，除11種維持基本民生需求的行業不受影響，其餘民眾應在家上班。禁止大型聚會，但未禁止民眾外出。學生維持在家上課，穆斯林在家禮拜，清真寺只有社區的小型清真寺才能開放。娛樂場所將關閉，大眾運輸將限制搭乘人數。

印尼政府統計，印尼至9日有20萬3342例確診，其中4萬9806人仍在醫院治療，14萬5200人已康復，8336人病故。雅加達有4萬9397例確診，占全國的24.3%，其中1萬1245人仍在醫院治療，1347人病故，3萬7245人已康復。

世界疫情地圖

資料來源：Johns Hopkins CSSE

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