傳字節跳動找白宮協商 盼保留部分美國業務

字節跳動傳與美國政府爭取避免出售TikTok業務

外電引述消息人士報導，字節跳動近期正與美國政府商討，以避免出售旗下短片平台TikTok的美國業務。

華爾街日報報導，美國總統川普早前簽署行政命令，以國家安全為由，要求字節跳動必須出售TikTok美國業務。

其後，微軟與沃爾瑪與字節跳動進行洽商，收購TikTok美國業務。據悉，甲骨文也洽商收購相關業務。不過，中國政府公布修訂，要求中國企業出口重要技術必須得到中國政府批准，此舉對字節跳動出售TikTok造成困擾，交易可能無法完成。

報導指出，字節跳動與華府官員過去一個月持續談判，目的是避免要全面出售TikTok美國業務，但談判未取得進展。

（工商時報 譚有勝）

盼保留部分抖音美國業務 傳字節跳動正與美國政府協商

中國科技公司字節跳動（ByteDance）正在與美國政府商討，既能保留部分抖音美國業務所有權，同時又能滿足中國與美國規定的解決方案。

消息人士透露，可能的選項包括將抖音數據的營運控制權轉交給一家美國企業，同時保留部分抖音美國資產的所有權。

此前《華爾街日報》率先報導，消息人士透露字節跳動正與美國政府商討，盼能找到不必全數出售TikTok美國業務的方法，相關協商已經進行數個月，目前情況仍具變數，尚不清楚川普政府是否願意接受這樣的解決方法。

美國總統川普此前以國家安全為由，下令字節跳動必須在9月20日以前就出售抖音美國業務作出最終決定，否則在9月29日前必須關閉抖音美國業務，此外，所有出售抖音美國資產的相關交易必須在11月12日以前完成。

目前競購抖音美國業務最具勝算的兩大陣營分別為微軟聯手零售業巨頭沃爾瑪，以及甲骨文，相關協議本來已接近完成，促使抖音執行長Kevin Mayer宣布請辭，不過這項交易最近又已觸礁，因中國政府祭出科技出口限制規範，使抖音在出售其演算法之前必須取得中國政府批准。該演算法是抖音app核心價值的一部分。

（時報資訊 柯婉琇）