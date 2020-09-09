屁孩隔離旅館這樣做 澳洲這省現破口大染疫

澳洲維多利亞省正經歷第2波新冠疫情大爆發，調查顯示，當地90%新增病例都和住進防疫旅館隔離後確診的一家四口有關，傳出這戶人家的孩子受不了隔離而在房間內到處塗抹大便，旅館後續的因應措施可能出現防疫破口，導致將近3,600人染新冠。

綜合澳聯社（Australian Associated Press，AAP）、澳洲七頻道新聞（Seven News）、英國《太陽報》（The Sun）報導，澳洲維多利亞省新冠肺炎疫情再度大爆發，當局針對第2波疫情源頭進行調查，赫然發現將近90%新增病例都和一戶自海外歸國、住進墨爾本防疫旅館瑞傑斯旅館（Rydges）隔離的一家四口有關。

澳洲衛生及公共服務部（Department of Health and Human Services）流行病學家阿普倫（Charles Alpren）18日向調查人員表示，維多利亞省約99%的新冠病例都和瑞傑斯旅館和史坦福德旅館（Stamford hotel）有關，其中約90%、甚至超過90%的感染都很有可能源自於瑞傑斯旅館。

瑞傑斯旅館感染大爆發始於一戶自海外歸國的一家四口，這戶人家5月9日入境澳洲，在出現新冠症狀後於5月15日住進瑞傑斯旅館隔離，5月18日病毒檢測結果出爐，4人都呈現陽性。

隔離期間，傳出這戶人家的孩子因心情沮喪開始在房間內到處塗抹糞便，保全人員因此特別通融這戶人家能夠離開房間，在保全人員全程陪伴下在旅館走廊上散步，不過並未允許他們步出旅館。在傳出房間內有糞便汙染情形後，旅館人員於5月18日進入房間。

一周後，1名旅館人員及2名保全人員確診新冠，至6月中，旅館中染疫工作人員升至17人。

阿普倫表示，「感染事件可能就是在這個時候發生」，「病毒可能是直接由這戶人家傳染給工作人員，或是飯店環境表面沾染上病毒，工作人員觸摸後感染。」

報導指出，5月中，維多利亞省確診人數仍相當低，並且只有19人喪命，透過分析基因序列，阿普倫表示，維省5,395例病例中，3,594例可能和瑞傑斯旅館有關。

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（中時新聞網 吳映璠）