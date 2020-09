屁孩隔離旅館這樣做 澳洲這省現破口大染疫

澳洲維多利亞省正經歷第2波新冠疫情大爆發,調查顯示,當地90%新增病例都和住進防疫旅館隔離後確診的一家四口有關,傳出這戶人家的孩子受不了隔離而在房間內到處塗抹大便,旅館後續的因應措施可能出現防疫破口,導致將近3,600人染新冠。

綜合澳聯社(Australian Associated Press,AAP)、澳洲七頻道新聞(Seven News)、英國《太陽報》(The Sun)報導,澳洲維多利亞省新冠肺炎疫情再度大爆發,當局針對第2波疫情源頭進行調查,赫然發現將近90%新增病例都和一戶自海外歸國、住進墨爾本防疫旅館瑞傑斯旅館(Rydges)隔離的一家四口有關。

澳洲衛生及公共服務部(Department of Health and Human Services)流行病學家阿普倫(Charles Alpren)18日向調查人員表示,維多利亞省約99%的新冠病例都和瑞傑斯旅館和史坦福德旅館(Stamford hotel)有關,其中約90%、甚至超過90%的感染都很有可能源自於瑞傑斯旅館。

瑞傑斯旅館感染大爆發始於一戶自海外歸國的一家四口,這戶人家5月9日入境澳洲,在出現新冠症狀後於5月15日住進瑞傑斯旅館隔離,5月18日病毒檢測結果出爐,4人都呈現陽性。

隔離期間,傳出這戶人家的孩子因心情沮喪開始在房間內到處塗抹糞便,保全人員因此特別通融這戶人家能夠離開房間,在保全人員全程陪伴下在旅館走廊上散步,不過並未允許他們步出旅館。在傳出房間內有糞便汙染情形後,旅館人員於5月18日進入房間。

一周後,1名旅館人員及2名保全人員確診新冠,至6月中,旅館中染疫工作人員升至17人。

阿普倫表示,「感染事件可能就是在這個時候發生」,「病毒可能是直接由這戶人家傳染給工作人員,或是飯店環境表面沾染上病毒,工作人員觸摸後感染。」

報導指出,5月中,維多利亞省確診人數仍相當低,並且只有19人喪命,透過分析基因序列,阿普倫表示,維省5,395例病例中,3,594例可能和瑞傑斯旅館有關。

(中時新聞網 吳映璠)