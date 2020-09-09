美股︱逆轉頹勢 科技股齊步漲 特斯拉開飆

美國股市經歷三個交易日的調整後，周三（9日）大型科技股反彈，帶領華爾街股市收復部分失土，三大指數全面收紅，道瓊工業指數漲439.58點或1.60％，收27,940.47點；標普500指數上漲67.12點或2.01%至3,398.96點；那斯達克指數上漲293.87 點或2.71％至11,141.56點。

標普500指數寫下自6月5日以來的最佳表現，那斯達克指數亦創下自4月29日以來的最大單日漲幅。

標普500指數中，科技板塊上漲了3.4％，創下自4月29日以來的最大單日漲幅。

8日因科技股股價慘崩導致六大科技股市值消失逾一兆美元，六間企業皆於9日結束跌勢，特斯拉（Tesla）經歷昨日暴跌21.06%、創下有史以來最大單日跌幅後，周三股價勁揚10.92%，以366.28美元做收；蘋果（Apple）上漲 3.99 %，收在117.32 美元；微軟（Microsoft）勁揚4.26 %，收211.29美元；亞馬遜（Amazon）收漲3.77 %，收3,268.61美元；谷歌母公司Alphabet上漲1.55 %至1,547.23美元，臉書（Facebook）漲0.94 %至273.72 美元。