岡拉克的水晶球 預見兩凶兆

有「新債券天王」之稱的雙線資本公司創辦人岡拉克（Jeffrey Gundlach）警告，今年散戶瘋搶入市對美股是不祥之兆。他還預測由於企業在長時間的經濟低迷中掙扎，高收益債券違約率可能翻倍。

岡拉克9日在一場網路直播上指出，從線上券商的每日平均交易量與帳戶交易次數雙雙激增，凸顯「散戶爭相湧入股市的情況，已經過於瘋狂」。

他暗示這波散戶入市熱潮與聯邦政府史無前例的經濟紓困有關。這些資金雖然協助受疫情重創，導致財務陷入困境的美國民眾，但也有一些人選擇將這些錢投入股市。岡拉克還把這些投資新手比喻成從陌生人手中拿到糖果的小孩。

他警告這對經歷多次景氣循環的資深投資人而言，這波散戶買股熱潮是相當可怕的跡象。

自新冠肺炎疫情爆發以來，像是嘉信、德美利證券、Etrade與Interactive等網路券商，都出現新開戶數遽增，至於受千禧代青睞的交易平台羅賓漢（Robinhood）今年前4月也暴增300萬帳戶。種種跡象都反映這些投資菜鳥希望能在這波美股強彈中分食杯羹。

不過許多華爾街專家也對這波散戶投機行為感到憂心。在這些新手拉抬下，有些破產公司和低價股的股價在一天之間就狂飆近倍，這波投機熱潮還甚至蔓延到更複雜的選擇權市場。

此外，雖然聯準會（Fed）推出多項刺激措施，但基於疫情對美國經濟衝擊效應逐漸浮現，岡拉克預測高收益債券違約率可能增加一倍。

他指出，投資級公司債市場已向等級較低的BBB級債券傾斜。只要有50％的公司債評級遭到調降，恐將引發高收益債違約率大舉攀升。

岡拉克的看法也普遍反映外界對於現今資產市場與經濟現實已經嚴重脫節，正逐漸感到不安。