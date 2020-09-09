美法貿易戰火延燒 LVMH收購Tiffany生變

美法貿易戰火延燒，由於美國揚言假使法國執意推動數位服務稅，將對價值13億美元的法國商品課徵25％關稅。法國精品大廠路易威登集團的董事會9日在電郵聲明，將無法履行收購Tiffany的交易，理由是美國可能對法國產品課徵關稅，導致這樁160億美元的交易案生變，Tiffany股價也在紐約盤前大跌8％。

金融時報報導，美法貿易因為數位服務稅議題僵持不下，美國主張法國此舉是對美國科技公司的歧視，於去年 12月宣布包含起司、紅酒在內的一連串產品清單，揚言課徵多達100％關稅。但雙方在1月暫時放下歧見，願意透過 OECD 的多邊稅務架構磋商。

由於先前LVMH與Tiffany的162億美元收購案原先計畫8月24日為首個完成交易日期，但在前夕傳出計畫生變，2家公司都不予置評，但初步計畫的確告吹，並有消息傳出，交易日期將延至11月24日才完成，現在最新消息則是在延至12月31日。

消息一出，路易威登（LVMH）股價受到衝擊，盤中由紅翻黑，急挫2.45歐元或0.61％、暫報401.95歐元。而Tiffany股價盤前大跌9.68美元或7.95％、暫報121.81美元。

Tiffany擬對LVMH提起訴訟

Tiffany對此回應，目前打算對LVMH提起訴訟，以迫使該集團按照去年的協議內容完成收購交易，並指稱LVMH故意拖延收購案的程序。該案原本為精品業史上最大的收購行動，但是新冠肺炎疫情爆發，導致該行業蒙受巨大損失。

LVMH在一份聲明表示，已經受到法國外交部的指示，要求其將對Tiffany的收購案推遲至2021年1月6日，因為面對美國對法國的加徵關稅威脅。

（中時新聞網 葉明芳）