美大選逼近 法人籲做好資產配置

美國總統大選將於11月3日舉行，法人預期政治雜音增加將使金融市場更加跌宕起伏，提醒提早做好資產配置，降低波動風險。

美股8日續跌，那斯達克指數重挫4.11%，自9月2日來累計跌10.03%，先前引領科技股飆漲的科技巨頭FAAMG及特斯拉帶頭重挫，蘋果波段修正14.14%、微軟跌12.51%、Google跌11.28%、亞馬遜跌10.81%、臉書跌10.36%，特斯拉則狂跌26.2%，肇因於標普500未納入成分股中。

美國大選逼近，加上近期科技股大幅回檔修正，引發投資人擔心股市是否會反轉走空，第一金投信認為，本波修正屬漲多合理的整理，基本面在低基期優勢下，明年將出現強勁增長，提供股市繼續向上動能；熊市指標顯示，陷入熊市機率低。

鋒裕匯理資產管理則認為，現階段市場尚未反映出美國民主黨候選人拜登可能當選，以及民主黨在國會大獲全勝的相關風險；短線美股波動加大，預期隨著美國大選之日逼近，市場波動機率可能進一步攀升，投資人可提早做好資產配置，提升整體投資組合的抗震實力。

鋒裕匯理資產管理表示，根據Bloomberg、Lipper資料統計，大選年波動率多在9月明顯攀升至15.78%，到10月明顯跳升至17.25%，並在11月維持高檔在17.48%，直到12月與隔年1月市場情緒稍作沉澱後，又會再反映新政策等因素而波動走揚。考量現階段時序來到9月初，預期未來波動增加的可能性不低，投資人應保持相對的戒心。

富邦證券指出，市場風險依然揮之不去，不可避免走向震盪格局，投資人需留意部分企業可能產生違約或股價波動的狀況，在波動市場中，建議布局優質高評等債券分散風險，惟須留意長天期利率向上的風險。

復華全球大趨勢基金經理人王博祺表示，近期股市漲多修正，不過公債殖利率創新低，股市相對公債市場評價仍較具吸引力，此外，美國第二波疫情已受控緩和，經濟可望持續改善，但距經濟全面好轉及正常就業狀況仍需時間，聯準會（Fed）貨幣政策持續寬鬆，將使資金行情延續。

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