疫情未減 譚德塞：要準備好下一場大流行

自今年初爆發的新冠疫情，襲捲全球至今仍未減緩。對此，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞強調「這絕對不會是最後一場大流行」，呼籲全球各國加緊投資公衛體系，以便下次大流行爆發前做好準備。

據美媒《CNBC》報導，譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）7日記者會上表示，新冠疫情絕對不會是最後一場大流行，但當下一次疫情來襲時，全世界應該要比現在更能因應。他強調，太多國家近年來仍忽略基本公衛體系投資，呼籲各國加緊投資這一領域，稱「公衛就是社會、經濟與政治穩定的基礎，也就是投資在立於人口上的服務，就是加強對疾病的防止、監測以及反應能力」。

WHO表示，當前全球新冠肺炎確診人數將近2700萬，並造成近90萬人死亡。而自6日的前一周內全球仍有新增180萬人確診以及3.7萬人病歿，確診人數較前一周增加5%，不過死亡人數下降2%。

另外，WHO也指出過去一週東南亞當前已成為新冠疫情增長最快速的地區，該地區已增加60萬新增病例；此外，歐洲與地中海東部地區新增確診也有上升趨勢，但非洲以及西太平洋地區在確診與死亡人數皆下降。

至於全球疫情最嚴峻的美洲地區，WHO表示過去一周確診人數上升1%、死亡數下降4%，不過WHO仍強調這裡仍是全球染疫的主要地區，過去一周內新增確診有一半是來自該區。

文章來源：World must be better prepared for next pandemic, WHO says

（中時新聞網 馮英志）

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