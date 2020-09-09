別只看科技股 華爾街大佬爆冷讓你賺大錢

華爾街大佬、億萬富翁投資者霍華德·馬克斯（Howard Marks）曾在今年四月示警，美國股票市場在新冠疫情爆發期，和現實經濟情況出現了嚴重脫節。而最近他更提醒投資大眾，在如今的低利率環境中，「失寵」的投資才有可能會提供豐厚回報。

CNBC報導，橡樹資本管理公司（Oaktree Capital Management）的聯合創始人兼聯合主席馬克斯（Marks）週三表示，「今天要找到機會並不容易。」他表示，由於美國國債的收益率接近於零，相對之下，其他資產類別看起來「非常具有吸引力」，但回報可能仍然十分低迷。

Marks指出，那些「不受歡迎的」的資產包括零售業、辦公房地產、娛樂及酒店業的股票。他認為，我們已經明顯成功地在昂貴的事物與看起來低價的事物之間發展出真正的二分法，而通過購買後者可以賺到大錢。

他說，直到最近美國市場遭到拋售之前，科技股一直受到投資者的青睞，雖然某些科技股目前看起來很昂貴，但從長遠來看，它們仍可能為人們帶來很多錢，而關鍵是要確定哪些公司從長遠來看將是成功的，以驗証投資者對它們的期望。

對於股近日不斷被拋售，Marks指出，許多投資者關注短期波動，但這可能並不重要。他認為，也許情況太好了，一些人認為庫存應該降低一些，所以他們賣掉了，尤其是在科技的領域。

(中時新聞網 葉明芳)