9/9美股焦點新聞 重點摘要

美股周二相關焦點新聞的核心掃瞄如下：

1.貴金期貨-避險需求升 周二紐約期金反彈

因全球股市出現拋售潮，加上油價大跌和新冠肺炎確診數再攀升，以及英國是否退出歐盟的不確定性，皆提高黃金避險需求，進而支撐期金反彈，並結束連3挫頹勢。

今年因新冠肺炎爆發，對全球經濟造成衝擊，因此全球央行實施大量寬鬆貨幣政策，以刺激經濟復甦，讓黃金避險需求大幅提升，年初迄今金價已上漲約27%；另外投資者正等待明日召開的歐洲央行政策會議，而聯準會(Fed)則將下一次會議訂於下周。

周二(9/8)報價，12月黃金漲8.9美元，報每盎司1943.2美元，12月白銀漲0.28美元，報每盎司26.99美元，10月白金漲12.1美元，報每盎司910.3美元，12月鈀金跌37.4美元，報每盎司2305.8美元。

（商品行情網 王馨慧）

2.LME基本金屬-需求疑慮 打壓LME期鋅重挫3.7％

因冠狀病毒(COVID-19)疫情再度升溫，導致市場擔憂拖累金屬需求下降，進一步打壓基本金屬期貨全挫，其中期鋅重挫3.7%，為跌幅最重之金屬。

分析師表示，儘管美國非農就業數據優於預期，但並未改變美聯儲(Fed)鴿派立場，料美聯儲推動的寬鬆貨幣政策，恐令美元承壓，可望對美元計價之金屬提供一定支撐。

周二(9/8)報價，期鋅下跌92.5美元，報每公噸2417美元；期錫下跌284美元，報每公噸18046美元；期鎳下跌298美元，報每公噸14888美元；期鋁下跌5.5美元，報每公噸1792美元；期銅下跌121美元，報每公噸6668美元；期鉛下跌67.5美元，報每公噸1903.5美元。

（商品行情網 羅宇揚）

3.原油期貨-利空重挫 美國原油期貨跌逾7％

報導指出，於英國、印度、西班牙等地區新冠疫情確診人數攀升，英國全國染疫死亡總數達到4萬1500人次；西班牙全國染疫死亡總數則來到近3萬人次；其中印度新增的確診病例突破9萬人次，已成全球第二大染疫國。

此外，因美股跌勢加劇，資金湧入美元而導致美元飆升，加上美國夏季駕車高峰期隨著勞動節結束，市場擔心原油供需將產生變數，終場引發賣壓壟罩。其中美國原油跌幅7.6%，倫敦原油跌幅5.3%。

美國NYMEX-10月輕質原油期貨下跌3.01美元，報每桶36.76美元；10月熱燃油跌0.07美元，報每加侖1.08美元；10月RBOB汽油跌0.08美元，報每加侖1.10美元；倫敦ICE-11月布蘭特原油期貨下跌2.23美元，報每桶39.78美元。

（商品行情網 王聖為 ）

4.棉花期貨-美元走強 紐約期棉跌近1.5％

因美元升至一個月高點，以及中美貿易緊張局勢，市場傳聞美國阻止從中國西部的新疆地區進口棉花產品消息，全球股市和油價走跌，打壓投資人情緒，亦觸動大量賣壓，棉價應聲下跌；其中美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE)10月棉花期貨跌1.45%，收盤每磅63.19美分；而12月棉花期貨跌近1.5%，報每磅64.02美分。

美國農業部(USDA)週作物生長報告顯示，截至2020年9月6日當周，棉花優良率為45%，前一周44%下滑，並較去年同期43%也減少。

中國鄭州商品期貨9月期棉結算價收報每公噸12330元人民幣，較前一日下跌20元人民幣；庫存方面，截至9月4日，ICE登記庫存6465包，與前一日減少552包。

（商品行情網 鄧凱綺 ）

5.航運指數-市場低迷 周二BDI指數連2跌

據了解，中國8月份煤炭進口量較去年同期下降約33%，主要原因是許多國家為因應新冠疫情而採取封鎖措施，進而使得亞洲從海運市場進口的煤炭總量持續下滑，導致巴拿馬型船與海峽型船運費續減。

其中波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)下跌21點，收1328點，跌幅逾1.6%；海岬型運費指數(BCI)下跌26點，收1916點，跌幅1.3%；其平均日租金為每艘15892美元，減少210美元。

巴拿馬極限型運費指數(BPI)下跌35點，收作1414點，跌逾2.4%，其平均日租金為每艘12724美元，減少316美元；超輕便極限型運費指數(BSI)下跌8點，收作941點，跌幅0.8%。

（商品行情網 王聖為 ）

6.美股連3日大跌 那斯達克指數摔入修正區

重量級科技股持續遭到拋售，周二美股連續第三個交易大跌，那斯達克指數進入修正區，特斯拉意外未被納入標普500指數成分股，股價創下史上最大單日跌幅。

周二收盤，道瓊工業平均指數大跌632.42點或2.25%，為27,500.89點。

標普500指數大跌95.12點或2.78%，為3,331.84點，過去這3日下跌近7%，創下6月以來最大的3日跌幅。

那斯達克綜合指數暴跌465.44點或4.11%，收在10,847.69點，與歷史收盤高點相比，這3日的跌幅已達10%，創下8月以來最大的3日跌幅，並宣告進入修正區。

標普11大類股全面收黑，以科技股與能源股表現最疲弱。

科技股重挫4.59%，連跌第3日，創下3月中旬以來最大的3日跌幅，與9月2日的歷史高點相比已下滑逾11%。日本軟銀集團遭點名大舉買進持續飆升的美國科技股期權，軟銀周一在東京股市下挫7%。如果軟銀開始縮手，科技股恐將失去部分火力。

受布蘭特原油期貨價格跌破每桶40美元打擊，能源股大跌3.71%。

成長型股票指數下挫3.38%。價值型股票指數跌1.84%，表現優於大盤與成長股。

特斯拉暴跌21.06%，創下史上最大單日跌幅，因標普道瓊指數公司上周五盤後公布的標普500指數成份股季度調整榜單令投資人大失所望。特斯拉在連續4個季度實現獲利後，投資人原本對該電動車大廠將納入標普500指數寄予厚望。截至上周五收盤，特斯拉今年來已上漲約400%。

蘋果下挫6.7%，拖累整體科技股走跌。過去這3日，蘋果累計已跌逾14%，創下2008年10月來最大的3日跌幅。臉書與亞馬遜均下跌逾4%，微軟跌6.7%，網飛跌1.8%，Alphabet跌3.6%。自9月2日以來，臉書、亞馬遜、蘋果、特斯拉、微軟、Alphabet與網飛的市值共蒸發逾1兆美元。

分析師表示，大型股的高估值已經遠超出歷史水準，一些技術性指標，像是巨大的融資餘額、共同基金的投資熱潮、芝加哥選擇權交易所（CBOE）選擇權數據顯示買權量創下歷史高點等，都指向市場過度樂觀的現象，這通常意味可能進入整理與修正階段。

美國可能將中國最大晶片公司中芯國際列入貿易黑名單，以及美國總統川普再度提到美國與中國經濟脫鉤，以及不排除再對中國祭出高額關稅的想法，對美中貿易局勢高度敏感的半導體股表現疲弱，費半指數下挫3.43%。輝達與美光分別下挫5.6%與3.2%，應材重挫 8.7%，超微跌4%。

此外，摩根大通下挫3.48%，報導指出，該銀行已經就員工挪用新冠紓困金展開內部調查。此外，避險買盤湧向債市，受美債殖利率下跌影響，銀行股跌3.44%。

通用汽車入股電動卡車製造商Nikola，通用股價大漲近8%，Nikola更飆升40.79%。