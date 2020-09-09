美國務院次卿擬訪台 環時：中國將提制裁

美國國務院次卿克拉奇可能訪台，中國立場激進的外圍官媒環球時報總編輯胡錫進昨天揚言，中國將制裁訪台的美國高官和他們的關聯企業。不過，胡錫進未說明其發言依據。

經濟部長王美花2日表示，美國和台灣將舉辦一場「經濟與商業對話」，可能邀請美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach），而克拉奇也表示有意率團訪台。

美國衛生部部長艾薩（Alex Azar）上月來台訪問，是1979年台美斷交以來訪台層級最高的內閣官員，若克拉奇率團來台，將再創美國高級官員訪台記錄。

環球時報今天報導了胡錫進8日在社交媒體的貼文。他表示，台灣當局推動美國官員訪台的用意很清楚，「不外乎是挾洋自重，貼靠美國」。

胡錫進要準備訪台的美國官員「三思」，並稱他們應該瞭解台灣問題在中國人心中的分量。「對於膽敢在台灣問題上挑釁中國的美國人，中國人民會記你一輩子」。

胡錫進稱，中國今後將不歡迎這些美國官員和其關聯企業來訪或做生意，並揚言他們「會受到制裁」、「下場也不會好的」。

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