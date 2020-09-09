美股跳水連3黑 道瓊重挫632點

美股延續上週頹勢，道瓊工業指數今天大跌632點。蘋果公司等科技權值股賣壓沉重，那斯達克綜合指數跌逾4%，短短3個交易日就從前波高點回檔逾10%，陷入修正格局。

美股上週風雲變色，春季起帶動大盤反彈的科技權值股慘遭投資人拋售，道瓊指數單週下挫1.8%；標準普爾500指數與那斯達克指數雙雙從歷史高點拉回，週線跌幅分別達2.3%、3.3%，分別創6月、3月以來最糟單週表現。

科技股今天賣壓再現，美股開低走低，道瓊指數終場重挫632.42點，跌幅2.25%，收在27500.89點。標普500指數下挫95.12點，跌幅2.78%，收在3331.84點。以科技股為主的那斯達克綜合指數大跌465.44點，跌幅4.11%，收在10847.69點。

那斯達克指數2日創歷史新高後，3個交易日來崩跌10.03%，跨過華爾街普遍定義的修正門檻。這項指數面臨沉重的獲利了結賣壓，但年初以來仍上漲20.9%。

標普500指數近3個交易日重挫6.95%，創6月以來最糟表現。這項指數中的科技股今天大跌4.6%，表現在11大類股中敬陪末座，近3天走勢為3月中以來最差。

蘋果公司（Apple）股價重挫6.7%，近3個交易日市值蒸發約3200億美元。根據訂製投資集團（Bespoke Investment Group）數據，蘋果股價近3天走勢為2008年10月以來最糟。

其他近幾個月受投資人追捧的科技股也同病相憐。微軟（Microsoft）股價重挫5.4%，亞馬遜（Amazon.com）與臉書（Facebook）分別下挫4.4%、4.1%，Google母公司Alphabet股價跌幅達3.6%。

晶片股賣壓同樣沉重，費城半導體指數大跌4.71%。輝達（NVIDIA）與高通（Qualcomm）股價跌幅都超過5%，超微（AMD）股價跌逾4%，台積電美國存託憑證（ADR）下跌2%。

特斯拉（Tesla）股價跌逾21%，創上市以來最大單日跌幅。這家電動車大廠今年股價飛漲，許多投資人看好標普道瓊指數公司（S&P Dow Jones Indices）將把特斯拉納入標普500指數，結果事與願違。特斯拉股價已在9月大跌33.7%，年初以來漲幅仍接近3倍。

美股擺脫2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情嚴重時的低谷，投資人在低利率環境下「錢進」蘋果等科技權值股是重要因素。這波買盤帶動那斯達克指數扶搖直上，一度較3月下旬低點翻漲82%，完全背離掙扎復甦的經濟基本面，部分投資人早已示警漲勢無以為繼。

華爾街日報上週報導，日本軟體銀行（Softbank）大舉買進科技股選擇權，帶動夏季科技股漲勢。軟銀如縮手，本益比過高的科技股恐將延續近期頹勢。

美股結束夏末交易清淡局面，美國經濟、總統大選與疫情預料將牽動後市，美中關係緊張也是市場焦點之一。

美國總統川普昨天在白宮記者會表示，他考慮與中國「脫鉤」，並說「史上沒有任何國家像中國一樣占我們便宜」。中國國務委員兼外交部長王毅8日則宣布，中國願發起「全球數據安全倡議」。一般認為，這項倡議是因應美方以國安為由圍堵華為與騰訊等中國科技大廠的作為。

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