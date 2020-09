川普又對軍方開罵 指責五角大廈賺戰爭財

美國總統川普再次對軍方開罵,這次批評的是國防部高層決策者,他認為五角大廈不希望戰爭停止,戰爭持續才能購買武器,也才能支持國防工業。相比之下,自己更關心美國軍人。

任務與目的(task and purpose)報導,川普在白宮新聞發布會上說:「我並不是說軍人都愛我,而是我關心士兵。我想,五角大樓的高層人士可能期望一直有戰爭,這樣才能繼續製造炸彈、飛機,以及所有東西(武器),才能使那些優秀的公司感到高興。」

川普還表示,由於伊斯蘭國已經不再擁有任何地盤,他希望美軍從敘利亞撤出,但這想法與國防部高層相違背。

川普說:「很好,讓我們把士兵帶回家。…但有些人不希望士兵回家,有些人就喜歡繼續花錢。」

五角大廈發言人向白宮轉達,總統講話是問題的。而參謀聯席會則拒絕對此事發表評論,他們不能以軍職身分批評美國總統。

9月3日,《大西洋》月刊報導,川普發表一連串的否定退伍軍人言論,川普2018年11月11日原本要去法國的美軍公墓,但當時氣候不佳,而他向另一位高階成員在討論行程中,曾問:「為什麼我應該去美軍公墓?那裏都是一群魯蛇」;而同一行程中,川普與其他官員的對話又指出,「那些在貝勒森林戰役陣亡的陸戰隊是『傻子』」。

去年,當總統參觀了阿靈頓國家公墓,他在曾任海軍陸戰隊隊長、時任國土安全部部長的約翰·凱利的兒子墓前表示「我不懂,他們有什麼好紀念的?」

另一起事件是在法國,同樣是《大西洋》月刊的報導,川普2018年11月訪法行程中,官員本來打算安排他,親訪一戰陣亡美軍的長眠之地─埃納馬恩陣亡將士公墓(Aisne-Marne Cemetery)。官員告訴川普,雖然下雨又起霧不宜搭直升機,不過仍可驅車前往。沒想到川普稱墓地葬的「都是魯蛇和蠢蛋」,又擔心雨水弄溼頭髮,硬是不肯前往。最後白宮的說法是,墓地位在巴黎城外80公里,總統車隊要行經這一大段路程,法方在安排維安上,時間太急迫。

《大西洋》文章出爐後,川普氣呼呼否認說過這種不敬的話,並大罵假新聞,3日更告訴媒體,該報導可恥;他堅稱自己準備要分2天前往2處墓園,是祕勤局告訴他不能搭直升機,「我說我必須去,我想去。」川普說,他打電話回家給第一夫人梅蘭妮亞,「我痛恨這種事,我來這裡就是要去墓園。」

文章來源:Trump accuses Pentagon leaders of wanting to ‘fight wars’ to make defense companies rich

(中時新聞網 江飛宇)