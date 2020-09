拜登民調再領先川普2位數 但關鍵隱憂曝光

隨著美國總統大選剩下不到2個月,據外媒《國會山莊》報引述哥倫比亞廣播公司(CBS)委託民調機購YouGov於6日公布的全國民調顯示,民主黨拜登領先現任總統川普10個百分點,領先差距再次來到二位數;不過另外一份民調由《今日美國》與薩福克大學的民調指出,多數選民看好川普在辯論中的表現會勝過拜登。

報導指出,在CBS的民調中,約有52%的民眾投給拜登,川普則獲42%選民支持,另外有3%選民仍未做決定,3%另有其他選擇。報導指出,拜登的支持者主要出於反對川普,民調中支持拜登的選民,有49%認為投給拜登基於是為了表達反對川普,另有32%純粹認同這位前副總統。

相對之下,川普的支持者大部分都是強烈認同總統的選民,其中有73%選民會投給川普,主因純粹是支持他;而僅有18%選民會投給川普只是為了反對拜登。至於在選民關注的經濟問題上,川普與拜登不分上下,各自有45%比44%的支持度;至於對於處理新冠疫情上,50%選民認同拜登能做好,而川普僅獲38%。

不過,隨著首次總統大選辯論日期的29日接近,有47%選民認為川普在辯論會上表現會比拜登出色,相對拜登僅獲得41%;而在差距10個百分點的獨立選民中,仍有47%選民認為川普在辯論中會贏過拜登,而同樣的問題拜登只獲得37%選民認同。

文章來源:Biden leads Trump by 10 points in new national poll

文章來源:More voters think Trump will win debates than Biden: poll

(中時新聞網 馮英志)