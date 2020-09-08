歐美股市︱賣壓沉重 特斯拉創最大單日跌幅

美國結束勞動節假期後周二（8日）開市，由於科技股的賣壓沉重，華爾街股市周二皆墨，道瓊工業指數下跌632.42點或2.25%，收27,500.89點；標普500指數跌95.12點或2.78%，收3,331.84；那斯達克指數下挫465.44 點或4.11%，收10,847.69點。

美國電動車大廠特斯拉周二（Tesla）因宣布發行新股、遭最大外部股東拋售，加上未獲標普500指數納入成分股，上周跌入熊市，周二股價再下跌21.06%至330.21美元，創下該公司股價有史以來最大單日跌幅。

科技股的拋售潮仍持續延燒，蘋果重挫6.73%至112.82美元，亞馬遜跌4.39%至3,149.84美元，微軟下跌5.41 %至202.66美元，臉書下跌4.09%至271.16美元，谷歌母公司Alphabet下挫3.64 %至1,523.60美元，Zoom下跌5.14 %至350.88美元， Netflix跌1.75 %至507.02 美元。

據外媒報導，為抗衡美國的「乾淨網絡」（Clean Network）方案，中國計劃建立數據安全的全球化標準以說服其它國家採用中國技術，美國總統川普也於七日再次提及美中經濟「脫鉤」（decoupling）的概念，強調美國經濟必須甩開對中國的依賴。

在美中貿易緊張局勢的背景下，半導體股承受極大壓力，應材股價重挫8.74 %，以55.63美元作收；輝達下跌5.62 %，收476.52 美元；超微跌4.05 %，收78.69美元。

受華爾街股市沉重低氣壓影響，歐股周二（8日）收黑，英國FTSE指數下挫7.10點或-0.12%，收在5,930.30點；德國DAX指數下跌131.95點或-1.01%，收在12,968.33點；法國CAC 40指數跌80.20點或-1.59%，收4,973.52點；泛歐STOXX 600指數跌4.22點或-1.15%，收363.75點。

歐盟統計局（Eurostat）8日公布修正後數據顯示，歐元區第二季國內生產毛額（GDP）終值季減11.8%、年減14.7%，雖減幅小於預期，但仍寫下1995年來最大跌幅。