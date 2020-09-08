亞洲企業Q2獲利 台積電躍第9名

新冠肺炎雖重創全球經濟，但各國實行居家辦公卻助長科技業需求，讓亞洲半導體大廠獲利暴增。《日經新聞》公布的最新企業獲利排名也因此洗牌，其中台積電亞洲排名從第22名前進至第9名，全球排名也拿下第23名。

《日經》8日公布今年第二季全球企業獲利排名，雖然龍頭寶座由柏克夏海瑟威拿下，但其他擠進全球前50名的企業有不少亞洲業者，包括第9名的阿里巴巴、第23名的台積電及第41名的京東。

台積電第二季合併營收3,106.99億元，平均毛利率季增1.2個百分點達53.0％，較去年同期拉升10.0個百分點，歸屬母公司稅後淨利1,208.22億元，較第一季成長3.3％，與去年同期相較成長81.0％，連續兩季度創下季度獲利歷史新高，每股淨利4.66元。整體來看，由於5G基礎建設的持續布建，高效能運算（HPC）相關產品的推出，抵銷了其他平台需求較弱的現象，因此台積電第二季業績表現表現優於預期。

台積電9月14日之後無法再出貨予華為海思，所幸包括聯發科、超微、輝達、高通等大客戶訂單湧入，7奈米產能利用率滿載到年底，而蘋果應用於iPhone 12的A14應用處理器，及應用於筆電及平板的A14X處理器，包下台積電下半年5奈米產能。市調機構IC Insights看好台積電全年美元營收將較去年成長24％。

在《日經》調查的1.6萬家亞洲企業當中，軟銀集團從去年的第3名躍升亞洲第1名，中國工商銀行及中國銀行依序拿下2、3名。在亞洲前10大企業獲利排行榜中，中國企業就占了7家，且名次與去年相比都突飛猛進。

去年亞洲排名第13名的阿里巴巴，今年第二季獲利67億美元拿下亞洲第4名。居家辦公創造的網路服務需求也讓騰訊從去年的第11名前進至第7名，而電商平台京東更是從去年的第610名大躍進成為亞洲第12名。

除了中國大陸業者之外，亞洲其他國家科技業普遍獲利成長。受惠於資料中心及5G需求，韓國半導體大廠SK海力士今年在亞洲排名第33名，與去年第112名相比進步神速。印度信實工業亞洲排名也從去年第34名前進至今年第16名。

日本電玩產業在這波疫情當中也受惠良多，其中索尼亞洲排名就從去年第35名前進至今年第13名，而今年3月推出《動物森友會：新地平線》讓Switch遊戲機賣到缺貨的任天堂，更是從去年第368名變成今年第35名。