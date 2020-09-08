科技股災持續 那指100期貨大跌200點

美股上月屢創新高後，9月初面臨漲多拉回壓力，道瓊指數上周四、五累計重挫逾960點或3%，那斯達克指數更淪為重災區，崩跌逾740點或6%，創下3月底以來最大修正幅度。美股7日勞動節休市，道瓊期指8日盤前上漲47點，但那斯達克100指數期貨仍大跌216.13點，科技股盤前表現仍不佳。

截至台北時間8日下午5點45分，道瓊期指上漲45點或0.16%、暫報28119點；標普500指數期貨下跌11.12點或0.33%、暫報3406.38點；那斯達克100指數期貨下跌216.13點或1.87%、暫報11332.62點。那斯達克指數上周四先是跌破1萬2關卡，周五盤中一度大跌超過460點，尾盤跌勢收斂、報在11313.14點，但2個交易日下來仍創3月底以來最大跌幅，蘋果與特斯拉股價周五收紅。

美股個股表現仍不佳，蘋果股價盤前走跌3.96美元或3.27%、暫報117美元；特斯拉股價盤前走跌42.04美元或10.05%、暫報376.28美元；微軟股價盤前下跌5.90美元或2.75%、暫報208.35美元；亞馬遜股價盤前下跌54.62美元或1.66%、暫報3240美元；臉書股價盤前下跌6.93美元或2.45%、暫報275.80美元；Google母公司Alphabet股價盤前下跌25.21美元或1.59%、暫報1556美元。

受到北京當局將砸下10兆元人民幣加強大陸半導體產業，及美股估值過高、美國大選等利空因素衝擊，美股遭到屠殺，尤其以今年以來強漲、代表科技股的那斯達克指數面臨大幅修正。（中時新聞網 呂承哲）

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