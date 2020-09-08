全球新冠2734萬例 印度第2 西班牙破50萬

根據路透社統計，全球新冠狀病毒確診病例已經突破2734萬人，累計死亡病例達到89萬1,227人，印度超車巴西，成為疫情第二嚴重的國家；西班牙染疫人數突破50萬大關，為歐洲之最。

自2019年12月第一例確診病例出現在中國以來，全球已有超過210個國家與地區染疫。

美國累計確診數達到631萬5,840人，累計死亡病例達到18萬9,240人，仍是全球疫情最嚴重的國家。近來美國的單日新增確診數與7月動輒破7萬人確診的高峰期相比已經大幅放緩，但外界擔心疫情在勞動節周末長假後恐將再度反撲。

印度的確診數連日激增，周一超越了巴西，成為全球確診數第二高的國家，截至目前為止已有4,20萬4,613人受到感染，7萬1,642人死於此疫病。

巴西目前確診人數達4,14萬7,794人，累計死亡病例為12萬6,960人。

歐洲在解封並放寬旅遊限制後，疫情也急速回升，西班牙截至目前為止累計54萬3,403人確診，該國在截至9月7日的24小時內新增2440人確診，成為第一個確診數突破50萬例的歐洲國家，在全球也排名第9。由於現在正值學校開學，該國疫情是否進一步急升，成為關注焦點。

（時報資訊 柯婉琇）