澳洲再出招 對蘋果、谷歌競爭展開調查

澳洲競爭及消費者委員會（Australian Competition and Consumer Commission，縮寫ACCC）於周二（8日）表示將會調查應用程式對於資料的使用和分享方式，也會審視主要應用程式商之間的競爭程度。

據外媒報導，ACCC將對蘋果（Apple）和谷歌（Google）兩大應用程式商之間的競爭展開調查，並會同步檢視澳洲應用程式商的價格制定透明度。

ACCC副主席理卡德（Delia Rickard）在聲明中表示，「ACCC對於應用程式系統中資料的使用及分享方式相當感興趣，這也包括谷歌和蘋果身為主要應用程式商的掌控權是如何影響其獲取資料」。

ACCC擔心使用者資料在當事人不知情的狀況下被分享至其它平台作為個人化廣告目的，ACCC週二指出，「根據研究顯示，消費者並非一直都被清楚地告知資料收集的種類及數量，且對此沒有控制權」，該單位更是強調，「研究也顯示資料收集隱藏著操控、歧視和排擠等風險。」

ACCC預計展開長達五年的消費者調查，將以民調方式詢問民眾在購買以及使用應用程式時的體驗，ACCC將統整調查資料，每六個月發布一次調查報告，以檢視澳洲數位平台供應市場。

美國科技巨擘的各項事業近年受到大眾審視，澳洲便是採取最多動作的國家之一， ACCC曾於七月提出《新聞媒體議價法令》（News Media Bargaining Code）草案，要求谷歌及臉書（Facebook）必須就其使用的新聞內容付費給當地新聞媒體，此舉引來谷歌及臉書強力反彈，臉書更是揚言將關閉澳洲用戶分享新聞的功能。

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