若「3天規則」生效 分析師：美股今晚不妙

美國股市上周四、五連兩日下跌，周一適逢勞動節休市。一向看多的華爾街證券研究公司Fundstrat Global Advisors表示，若參考過去經歷，美股的拋售潮可能還有一天。

外媒報導，標普500指數過去兩個交易日累計下跌4.3%，但仍比3月份新冠肺炎爆發時的低點上漲53%，以科技股為主的那斯達克指數上周四、周五則下跌了6.4%。分析師Robert Sluymer警告，股市恐進一步走低，他稱若「3天規則」生效並不會意外，市場劇烈的拋售通常需要至少三個交易日，才能洗掉恐慌的賣家。

不過，Robert Sluymer說，一些分析師認為這只是在消除泡沫，而非長期下跌，而Fundstrat也稱美股近期下跌是健康的修正走勢。

而Sundial Capital Research創辦人Jason Goepfert在上周五的報告中警告，若這真是那斯達克由頂部開始下跌，那麼可能未來幾周會出現直線下殺的走勢。

而研調機構最近發布的數據也顯示，美企高層在上月已拋售67億美元的自家股票，創下5年新高，市場也擔心是否這些高層不看好自家公司的營運前景。

（ 中時新聞網 徐慈薇）

延伸閱讀

又是驚魂夜 美股巨震900點 背後爆3大事

美股多空激戰 標普、那指5周升勢告終