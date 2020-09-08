日上季GDP季減年率28.1％ 衰退程度甚初估

日本官方8日（周二）公布第二季國內生產毛額（GDP）修正值，受累於新冠病毒疫情打擊企業資本支出，使該季GDP季減年率28.1%，反映經濟衰退程度更甚於初估值，也凸顯日本決策者面臨該國經濟急速萎縮的挑戰。

第二季GDP經修正後季減7.9％，減幅高於初值的7.8％，換算年率減幅由初值的27.8％修正為28.1％，仍為戰後最嚴重衰退，不過比分析師預估的季減年率28.6％緩和。

此次大幅下修領域為資本支出，經修正後銳減4.7％，遠大於初值的1.5％。

（工商時報 陳怡均）

民間消費蕭條 日本7月家庭支出與薪資皆下滑

日本官方8日（周二）公布7月家庭支出與薪資雙雙下滑，顯示在新冠病毒疫情衝擊之下，日本民間消費持續萎靡不振。

7月份兩人以上家庭的平均支出為26萬6,897日圓（約2,510美元），比去年同期減少7.6％，減幅遠大於市場預期，此為連續10個月萎縮。該數據是評估民間消費的重要指標，家庭支出約占日本國內生產毛額（GDP）的一半以上。

7月經通膨調整的實質薪資較去年同期減少1.6％，寫下連5個月下滑。6月實質薪資經修正後年減擴大至2.1％。

（工商時報 陳怡均）

本第二季GDP終值 萎縮28.1％

由於新冠疫情衝擊資本支出超乎預期，日本政府下調先前對第二季GDP的預測初值。顯現經濟嚴重衰退對決策官員帶來的挑戰。

日本在四至六月的第二季經濟折合年率萎縮28.1%，超過先前預測的初值萎縮27.8%，但更接近於路透調查預期的萎縮28.6%。周二公布的修正後GDP數據，亦為日本戰後最糟的萎縮。

此一資料突顯出九月14日即將誕生的新首相艱鉅任務，既要遏止新冠大流行的傳播，另一方面不能對商業活動加諸過多限制。

第二季GDP會向下修正，主因在於資本支出，在資料修正後為減少4.7%，劣於初值預估中的下跌1.5%，顯示新冠疫情廣泛打擊經濟各部門。

另外日本雖然在五月底解除了緊急事態宣言，但七月家戶支出和實質工資的下跌，讓私人消費依然脆弱。七月實質工資也出現連續第五個月的下跌，訊息指出消費者支出在未來可能更加緊縮。

此新一批數據將成為日本央行下周利率審查的重要參考，然市場預期日央行將維持貨幣政策不變。

另外彭博預測日本第三季(7~9月)經濟將回復成長，但全年仍將陷入經濟衰退。另日本經濟可能永遠無法回到疫情前的經濟規模，因為新冠危機已經進一步延後重要的經濟改革，特別是面臨人口萎縮所造成的長期衰退。

（時報資訊 張朝欽）