三星吃威瑞森5G大單 華為未參與競爭

三星電子公司今天宣布，按一項價值66.5億美元（約新台幣1963億元）交易，三星將為威瑞森通訊公司發展5G網路基礎建設。

根據三星（Samsung Electronics Co.）公司檔案，這項合約為期至2025年。中國的華為技術公司這次未見參與競爭。

三星和威瑞森（Verizon Communications）一直是事業夥伴。以2018年為例，威瑞森即以三星技術為加州、德州和印第安納州部分用戶提供5G居家服務。

總部位於紐約的威瑞森聲明指出：「三星已承諾與我們合作，推展5G創新。」聲明還說：「我們很高興擴展與他們的關係，並受益於長期策略協議。」

對於美聯社的置評要求，三星未立即回應。

這家韓國科技巨擘擊敗其他市場競爭對手，包括以往與威瑞森合作的芬蘭大廠諾基亞（Nokia）。

自2012年以來，華為即廣泛缺席美國市場，當時美國國會一個委員會已示警電信企業避開華為。

美國表示，由於5G系統將支援自駕車、工廠機器人和其他應用，中國若在存取5G系統上握有太多管道，將具有安全風險。

最近，川普政府不斷施壓歐洲企業不要與華為合作。今年2月，美國司法部長巴爾（William Barr）表示，美國政府應考慮對諾基亞和愛立信（Ericsson）等歐洲企業掌握「控股權」，以阻擋華為的全球野心。

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