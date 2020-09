沒致敬陣亡美軍去哪？川普糗掃2千萬假貨

美國總統川普被爆出2018年訪問法國期間拒絕弔唁陣亡美軍陵墓,更譏笑參戰美軍是「魯蛇」、「笨蛋」,外界好奇川普取消行程後去了哪裡,美媒披露,川普當時去了美駐法國大使官邸,作客期間看上官邸內3件藝術品,並且在訪問行程結束後將這些藝術品帶回白宮,不過經專家鑑定,這些藝術品全為複製品,價值75萬美元,約新台幣2,200萬元。

美國《大西洋月刊》(The Atlantic)3日披露,川普2018年11月訪問法國時,曾稱在一次世界大戰中陣亡的美國士兵是「魯蛇」和「笨蛋」,甚至因怕下雨弄亂秀髮,而拒絕造訪位在巴黎近郊、埋葬許多一戰陣亡美軍的艾納-馬恩美國公墓(Aisne-Marne American Cemetery),當時官方對外宣稱因天候不佳才取消前往公墓弔唁的行程。

不過根據《紐約郵報》(New York Post)、英國《每日郵報》(Daily Mail)引述美媒報導,川普取消行程後,應美駐法國大使麥考特(Jamie McCourt)之邀,前往有百餘年歷史的大使官邸巴黎龐塔爾巴酒店(Hotel de Pontalba)作客,並且開始欣賞官邸內的藝術作品。

報導指出,川普後來相中了3件藝術品,第一件是由法國畫家於1785年繪製的美國建國元勳、首任駐法大使富蘭克林(Benjamin Franklin)的油畫畫像,第二件為富蘭克林的半身雕像,第三件為一組古希臘神話人物的銀色塑像。

報導指出,川普參觀完官邸第2天,就指示將這3件藝術品打包裝進空軍一號,準備在回國時一起帶回華府。

據報導,川普的指示讓白宮及國務院傷透腦筋,雙方密集交換信件,以釐清帶回藝術品的作法是否合法,最終他們做出結論,認定此舉合法,因為這些藝術品本來就是美國政府的資產。

不過這3件藝術品送達白宮、經白宮藝術館長鑑定後,都已被認定為複製品(replica),並非真品,價值約75萬美元。

白宮發言人迪爾(Judd Deere)回應,這些藝術品本來就屬於美國人民,總統將這些美麗又歷史悠久的藝術品帶回美國,是要放在人民殿堂的顯眼處展示。他還說,川普對於把這些藝術帶回美國感到相當驕傲。

值得注意的是,現在掛在白宮橢圓形辦公室的富蘭克林油畫畫像並非川普從法國帶回來的複製品,而是從1英里外的國家肖像博物館(National Portrait Gallery)借來的同畫作真品。

針對特地從法國空運回3組藝術複製品,2名消息人士透露,川普甚至開玩笑表示,比起真的富蘭克林半身雕像,他更喜歡這個假貨。

文章來源:Trump reportedly loaded Air Force One with artwork from US embassy in Paris

文章來源:Donald Trump takes home three works of art with an estimated value of $750,000 from US ambassador’s residence in Paris – only to find that all three are replicas or fakes

(中時新聞網 吳映璠)