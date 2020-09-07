歐美股市︱美股期指漲跌互見 英鎊重挫

周一（7日）美國股市因勞工節假日休市一日，因市場期待新冠疫苗問世，道指期貨和標普500期貨轉升，那指期貨則續跌，道指期貨上揚222.00點或0.79%；標普500期貨上揚15.40點或0.45%；那指期貨下跌47.50點或0.41%。

受新冠疫苗進展鼓舞，歐洲市場從上周美國科技股領頭的虧損中恢復，周一歐洲股市收紅，泛歐STOXX 600指數上漲6.04點或1.67%，收367.97點；英國FTSE 100指數漲138.32點或2.39%，收5937.40點；德國DAX 30指數漲257.62點或2.01%，收13100.28點；法國CAC 40指數上漲88.65點或1.79%，收5053.72點。

德國聯邦統計局（Statistisches Bundesamt）公佈7月份工業生產成長1.2％，為連續第3個月攀升，然而和解除封城措施後的五、六月相比，增速略遜預期。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）於7日宣布澳洲政府和製藥公司CSL Ltd敲定協議，將生產由英國製藥大廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）與英國牛津大學（Oxford University）共同研發的新冠疫苗，並在2021年1月交貨，阿斯特捷利康（AstraZeneca ）收盤上揚3.89％。

歐盟與英國新一輪脫歐貿易談判將於本周登場，英國首相強森於周日放話指出，脫歐協議若要在年底前生效，談判就必須在10月15日的歐盟高峰會前達成協議，若雙方未取得共識，英國將無協議脫歐。據英國媒體報導，英國計劃立法撤銷部分脫歐協議的法律效力，消息一出英鎊兌美元應聲下挫，盤中重貶1%。