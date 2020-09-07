自貿協議卡關 英鎊應聲摔

英國與歐盟周二將就脫歐後的貿易關係舉行最後階段談判，英國在談判召開前夕放話，歐盟若不能在10月15日前達成自由貿易協議，該國不排除將廢除脫歐協議，此一發展無疑增加英國無協議脫歐的可能性，英鎊周一應聲重挫。

英鎊歐洲交易時段下探1.3173美元，重貶0.8％，創半個月新低。

自今年1月底正式脫歐以來，英國與歐盟已進行七輪的貿易談判，但雙方仍在多項議題上爭執不休，尤其是在國家援助與捕魚規範方面堅不讓步。

新一輪貿易談判周二登場，但英國首相強生周日晚上率先放話設定談判的最後期限，「協議若要在年底前生效，那談判就必須在10月15日的歐盟高峰會前達成協議。」在10月15日前，雙方僅剩最後兩回合的談判可供磋商。

強生接著表示，「如果未能在該期限前達成協議，我就不認為雙方可以達成自由貿易協議，那麼大家就應該接受此一事實，然後往前邁進。」

此外，英國媒體報導指出，強生政府正在草擬一項名為內部市場的新法案，該法案將廢除脫歐協議中涉及北愛爾蘭海關、國家補助以及捕魚水域等關鍵議題，作為備案，該法案預計本周三公布。

英國談判代表佛洛斯特（David Frost）上周末對新一回合談判可能獲致的進展表達保守的看法，「一開始我們就已表明在國家補助與捕魚規範議題的底限，這是英國國家根本所在，新一回合談判我們還是會積極地協商，但事實上歐盟的立場可能會限制談判的進展。」

英國無協議脫歐將牽動許多貿易出口商與產業，並且造成金融市場動盪。

貿易分析業者Coriolis Technologies公司執行長哈丁（Rebecca Harding）指出，「目前來看，實在不知道僵局要如何突破，若是未能與歐盟達成自貿協議，英國要讓供應鏈照常運轉的難度非常高。」