歐元強升 拉加德擬口頭干預

歐洲央行（ECB）將於10日召開例會，鑑於近期歐元強勁升值，專家認為，歐洲央行可能進行口頭干預。此外，美國聯準會（Fed）採取「平均通膨目標」後，市場預期歐洲亦可能修改通膨目標。

歐元兌美元4日下滑0.14％，報1.1821美元。上周歐元一度站上1.2美元大關，創下2018年來首見。歐元5月跌破1.1美元，自歐洲央行7月前次例會以來，歐元升值4％。

法國外貿銀行（Natixis）指出，即便歐洲央行本次維持貨幣政策不變，總裁拉加德（Christine Lagarde）可能會對近來歐元強勁升值進行口頭干預。

Natixis經濟學家舒馬赫（Dirk Schumacher）表示，歐元升值開始令歐洲央行感到頭痛。雖然歐元匯價還不到管理委員會必須採取行動的程度，但央行可能對此發表評論。

摩根士丹利投資管理公司固定收益投資組合經理人卡榮（Jim Caron）指出，歐元近來走勢令人難以置信，歐洲央行必須有所回應。若央行官員默不作聲，歐元勢必再上漲。

歐洲央行曾在2014年出言阻升。市場將密切觀察拉加德對歐元走勢的任何評論。

另一方面，安本標準投資管理公司（Aberdeen Standard Investments）資深經濟學家迪格（Paul Diggle）指出，聯準會主席鮑爾8月宣布採取「平均通膨目標」後，可能促使歐洲央行修改通膨目標。

迪格表示，預期歐洲央行將適度修改通膨目標，將「低於但接近2％」，改為「接近2％」。

德意志銀行首席策略師克里斯提安森（Piet Haines Christiansen）預期，歐洲央行將採行對稱的通膨目標，容忍相同幅度的增減，以維持彈性。

歐洲8月通膨率跌入負值，此為2016年5月以來首見。