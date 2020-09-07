66.4億美元 三星吃威瑞森5G大單

三星電子（Samsung Electronics）宣布，該集團美國事業贏得66.4億美元訂單，將供應行動商威瑞森（Verizon）通訊網路設備，代表這家韓國巨擘搶攻美國5G設備市場的一大勝利。分析師指出，美國政府大力打擊華為，三星電子在全球網路設備市場將是漁翁得利。

這是韓國通訊設備產業史上最大規模的單筆出口合約，相當於三星電子去年銷售額的3.43％。受此消息激勵，三星電子股價7日大漲1.62％，收56,500韓元。

三星申報的監管文件顯示，與威瑞森簽訂的合約有效時間自2020年6月30日到2025年12月31日止。該公司發言人指出，該訂單主要為網路設備採購，但不願透露5G設備占該訂單的比重。

威瑞森原本就是三星設備客戶之一。去年威瑞森執行長維斯伯格（Hans Vestberg）接受CNBC訪問時即強調，該公司並未使用任何華為設備。根據摩根大通7月發布的報告，威瑞森應該是諾基亞最大客戶。

開普投資證券（Cape Investment & Securities）分析師朴尚德（音譯）表示，「贏得威瑞森訂單有助於三星電子擴展海外電信設備版圖，也讓該公司與其他國家談判時握有更多優勢。」

三星在聲明中指出，「隨著取得最新的長期策略合約，我們將持續推動5G創新，俾以提升威瑞森客戶的行動體驗。」

根據市場研究機構Dell’Oro Group資料，三星2019年在全球電信設備市占率僅3％，遠遠落後市場龍頭華為持有的28％市占，其次為諾基亞與愛立信各握有16％、14％的市場，接著是中興與思科，市占率各為10％、7％。

川普政府上月宣布，擬將原先保留給軍方的頻譜進行拍賣，自2022年中開始作商業使用，藉此加速美國5G網路的覆蓋與普及。

此外，英國政府也在7月下令，要求電信商2027年底以前完全移除華為5G設備，並考慮新增三星電子、日本NEC等供應商。