奧委會副主席：明年東京奧運必定如期舉行

國際奧委會副主席柯茲（John Coates）表示，原定今年7月舉行的東京奧運受疫情影響，延後至明年7月23日舉行，到時候不管有沒有新冠肺炎疫情，都一定會如期進行。他說這可能是一場征服疫情的奧運，代表隧道盡頭的光明。

柯茲：將會是一場「征服新型冠狀病毒的奧運」

原定今年登場的東京奧運因2019冠狀病毒疾病大流行延至明年，但全球疫情至今未歇，東京奧運的命運成了各界關注焦點。國際奧會副主席柯茲說，無論如何，明年必將舉辦這場盛會。

柯茲（John Coates）今天對法新社說，這將會是一場「征服新型冠狀病毒的奧運」。

除了世界大戰外，奧運從未因其他因素取消過，柯茲（John Coates）接受電話訪問時堅決表示，東京奧運將會在修訂後的日期如期舉行。

國際奧林匹克委員會（IOC）協調委員會（Coordination Commission）主席柯茲說：「無論屆時還有沒有2019冠狀病毒疾病（COVID-19），奧運都會在明年7月23日開幕。」

他還說：「東京奧運原將以海嘯肆虐後的重建為主題。」他指的是日本東北部2011年發生強震引發海嘯。

「如今看來，這極有可能成為一場征服新型冠狀病毒的奧運，是隧道盡頭的光明。」

然而，截至目前，日本大致上仍未開放外國觀光客入境，而距離新型冠狀病毒疾病疫苗問世還有數個月甚至數年之久，東京奧運明年能否如期登場成了各界臆測的焦點。

日本官員曾明確表示，東京奧運不會二度順延至2021年後。

根據最近進行的民調，僅1/4日本受訪者希望東京奧運如期在明年登場，大多數人支持再次延期或取消。

柯茲說，儘管將奧運推遲一年是一項「艱鉅的任務」，但在奧運確定延期後，日本政府「並未放棄」。

柯茲說：「疫情爆發前，國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）說，這是我們見過準備最為充足的一屆奧運，當時幾乎完工的場館現在都已落成，選手村令人讚嘆，所有交通安排，一切都很棒。」

他也坦承，延期一年對維護場館、與飯店重新簽約，的確都是艱鉅的挑戰，「所有贊助商和轉播權都必須延期」。

日本與國際奧會官員組成的小組上週首度召開會議。

柯茲說：「他們當前的任務是研究舉辦奧運所需的各種應變措施。」

「有些國家能控制疫情、有些則不然，因此我們的運動員有些將來自疫情控制地區，有些則來自無法控制的地區。總共有206個隊伍…日本正在承擔一項巨大的任務。」

（中央社）