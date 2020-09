川普前私人律師出書再爆：他恨死了歐巴馬

美國總統川普前私人律師柯恩在新書中爆料,早在川普尋求入主白宮前,他滿腦子所想的都是時任總統歐巴馬,除了公開質疑歐巴馬的出生地,私下還形容對方是「遭洗腦的傀儡」。

柯恩(Michael Cohen)在名為「不忠,回憶錄」(Disloyal, A Memoir,暫譯)的新書中還說,川普認為,歐巴馬是靠著「積極平權措施」(Affirmative Action),才取得常春藤大學學位。

據美國有線電視新聞網(CNN)報導,川普極度鄙視歐巴馬,甚至執著到聘了一名「歐巴馬分身」來拍攝影片,先將他對「這位美國首位非裔總統的鄙夷展露無遺,再炒了對方魷魚」。

柯恩在新書中並未揭露「歐巴馬分身」的真實身分,也沒提到拍攝影片的日期,但附上的一張照片顯示,川普坐在辦公桌前,面對一名非裔男性,這名男子身穿西裝,衣領上有美國國旗別針。川普桌上則有兩本書,其中一本封面以大寫字母呈現歐巴馬的名字。

在「不忠,回憶錄」於9月8日發行前,CNN取得了柯恩的新書。

柯恩擔任川普御用律師多年,自稱是川普的「喬事佬」,消息靈通的他將在書中大爆各種內幕。柯恩曾痛斥川普「作弊、說謊、行騙、霸凌他人」,不僅是「種族主義者,更是掠奪者和大騙子」,還說川普有意利用總統職位之便中飽私囊。

柯恩在書中也對自己先前承認的某些罪行表達異議,將自己刻畫成紐約州南區美國聯邦檢察官辦公室(US Attorney’s office for the Southern District of New York)「流氓策略」的受害者。

柯恩在入獄期間寫道:「我變得更加堅信,川普永遠不會和平卸任。」

柯恩還說,川普崇拜位高權重的俄羅斯總統蒲亭(Vladimir Putin),柯恩形容川普傾心於蒲亭的財富和獨斷獨行的影響力,並對蒲亭掌控全國上下,從新聞媒體到金融機構的能力感到驚訝。

他並說,川普本人認為自己會輸掉總統大選,但他的目標是與蒲亭交好,好讓自己選後能從莫斯科的房地產開發計畫中受益。

川普2015年宣布投入總統大選後,對少數族裔不屑一顧,他曾批評墨西哥人都是罪犯和強暴犯,引發軒然大波。川普據信告訴柯恩:「我永遠不會得到西語裔的選票。」

「就像黑人一樣,他們太愚蠢了,不會投票給川普。他們不是我的選民。」

除了對少數族裔發表不屑言論,柯恩還說,川普「對所有非裔人士的評價都很低」,包括一些領導人。

柯恩直言,川普就是個種族主義者,儘管他從沒聽過川普脫口說出「N開頭的字眼」,但他說過其他冒犯性言語。

按照柯恩的說法,歐巴馬2008年當選美國總統後,川普曾怒氣沖沖地表示,「告訴我,哪個黑人領導的不是一個鳥不生蛋的國家」。當南非前總統曼德拉(Nelson Mandela)過世後,川普據稱曾說,「曼德拉把整個國家搞得一團糟…現在的南非糟糕透頂,去你的曼德拉。他不是個領導人」。

柯恩還寫道:「川普當選就是免費媒體之下的產物。現場直播集會活動、推文、記者會、愚蠢的採訪、天天鋪天蓋地的報導,所有的一切都不用一毛錢。免費的媒體造就了美國的川普。」

「右派、左派、中間派、小報、印刷品、電視、廣播、網路、臉書─充斥著當年選出川普、且可能再次把票投給他的人。」

CNN已聯繫白宮要求置評。白宮新聞秘書麥肯內尼(Kayleigh McEnany)在「華盛頓郵報」發表聲明說:「柯恩是個名譽掃地的重罪犯,還被取消了律師資格,他對國會撒謊。他已經失去了所有信譽,看他最近企圖利用謊言牟利也就不足為奇了。」