疫情刺激現金需求 巴西央行發行大面額新鈔

新冠肺炎疫情改寫全球政經局勢，也大大改變社會大眾的生活與消費型態；巴西央行為了因應民眾在疫情期間，對現金的需求增加，首次發行200雷亞爾面額大鈔（約新台幣1,150元）。

台灣中央銀行今天於臉書發布「全球央行大小事搶鮮看」，指出巴西央行日前發行比既有鈔券面額更大的200雷亞爾新鈔，預計2020年底前將有4.5億張在市面流通，背後原因就是受到疫情影響。

巴西央行發行的大面額新鈔，看似與當前潮流格格不入，舉例來說，哈佛大學教授、前IMF首席經濟學家Kenneth Rogoff曾描繪大面額鈔券如何助長犯罪與逃稅，並限制貨幣政策的運作空間；前美國財政部長薩默斯（Lawrence Summers）也贊同此觀點、支持廢大鈔。

【全球央行大小事搶鮮看：巴西央行發行200雷亞爾大面額新鈔】 巴西央行日前發行比既有鈔券面額更大的200雷亞爾新鈔！預計本（2020）年底前將有4.5億張在市面流通。新的200雷亞爾鈔券，正面與同系列鈔券一樣，皆為代表國家意象的共… 由中央銀行發佈於 2020年9月6日星期日

不過央行指出，今年因新冠肺炎（COVID-19）爆發，多國民眾對現金需求增加，例如，今年6月底，美國民眾持有的慰藉現金（comfort cash）較上年同期高出13%，較今年2月底增加8%；歐元區流通中現金也遽增，且民眾增持200歐元大面額鈔券是重要因素，反映恐慌性窖藏鈔券。

央行表示，這樣的情形巴西也不例外，民眾現金需求升高；今年5月外媒報導，為了因應受疫情衝擊、民眾緊急支出所需，巴西造幣廠曾要求員工增印鈔券。

巴西央行指出，今年3月底疫情爆發至8月17日，巴西流通中現金已由2,600億雷亞爾激增至3,500億雷亞爾；由於無法預料疫情將延燒至何時，且現金在巴西仍是交易基礎，決定發行新的200雷亞爾鈔券，為民眾現金需求可能進一步增加預作準備。

對於外界憂心發行大面額新鈔可能助長洗錢與犯罪，巴西央行說明，200雷亞爾僅約39美元（約新台幣1,150元），與國際相較，面額實不算大。