驚！美數千廠商無信用保險 存貨堆成山

美國襪品商Gold Medal International北卡羅來納州倉庫堆滿價值數百萬美元的襪子，就是不送去商店販售，是什麼理由？他們信用保險不夠，如果商店付不出錢，公司就得自負損失。

美聯社報導，Gold Medal International等數千家供應商，都面臨類似兩難局面，沒有信用保險，就會深陷未付票據的麻煩。貨堆著不賣就沒有進帳，存貨也會大幅減值。

擔任Gold Medal董事長長達30年的羅特斯汀（Paul Rotstein）表示：「我拿到布料，我製成商品，我沒有流通的問題。」「但如果價值1200萬美元的訂單無法出貨，猜猜會怎樣？我就會有很大的流通問題。」

新冠肺炎之前，供應商通常會仰賴所謂的貿易信用保險，才能安心設計商品、收受訂單和出貨給零售商。

但在疫情創造這麼多經濟不確定性的情況下，零售商掙扎求存，信用保險業者現在不願承擔這種風險。事實上，許多保險商將只對大型連鎖業者以及足以承受疫情衝擊的業者提供訂單保護，中小型零售業者也還在力圖從數月封鎖後殺出血路，但卻被這麼撇下不管。

根據經濟學家與律師利坦（Robert E. Litan），貿易信用保險每年提供美國貨品至少6000億美元的金融後盾，那還不包括供應商不願意出貨而蒙受的約500億美元訂單損失。

利坦表示，沒了信用保險這張安全網，供應商現在得在保留當前生產水準和減少訂單以降低風險這兩者間做出艱難選擇。