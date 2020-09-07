世界工廠換人做？傳8家蘋果代工廠轉到印度

印度通訊與資訊科技部長普拉薩昨天與比哈省的海外印度人互動時表示，印度正成為一個大型製造中心，有人告訴他，蘋果約有8家代工廠已從中國轉移到印度。

綜合Zee News等印度媒體今天報導，印度通訊與資訊科技部長普拉薩（Ravi Shankar Prasad）昨天在與比哈省（Bihar）海外印度人（non-resident Indian，NRI）互動時說，印度正在崛起成為一個大型製造中心，全球製造商生態系統意識到必須找到中國以外的地方設廠。

普拉薩指出，他很高興告訴大家，蘋果公司正以顯著的方式轉移到印度，有人告訴他，蘋果大約已有8家代工廠已從中國轉移到印度；三星則已經在印度設廠了，還想擴大規模。

目前，已有台灣的鴻海、緯創到印度設廠幫蘋果代工製造iPhone，並正在擴充產能；另一家蘋果的重要供應商和碩，也在7月傳出已在清奈申請設立分公司，正尋找適當的土地設廠。

韓國三星電子2005年在印度設廠製造智慧型手機，2017年6月宣布投資6.2億美元在印度北方省諾伊達（Noida）設立號稱全球最大的手機製造工廠，占地35英畝（約14萬1640平方公尺），並已於2018年完工，年產1.2億支智慧型手機。

普拉薩表示，當莫迪政府2014年上台時，印度只有兩家製造行動電話的工廠，如今行動電話工廠已經超過250家。印度正以製造相關獎勵機制啟動了「印度自力更生計畫」（Atmanirbhar Bharat），政府邀請全球的企業來到印度，與印度的企業媒合。

他認為，這意味著印度是世界主要經濟體，已成為支持世界經濟的良好經濟力量。

談到中印最近的邊境衝突，普拉薩讚揚印度總理莫迪在拉達克發生中印部隊對峙時，堅定表明立場，明白表示印度不會在主權方面妥協；印度這種「大膽的立場」，全球性地獲得美國、英國、日本、澳洲等國的認可。

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