勞動節周末長假拉警報 美國22州確診升高

根據路透社分析，在美國進入勞動節周末長假之際，其50個州中有高達22州的新冠狀病毒確診數正在升高，這樣的趨勢令人擔憂。

傳統上美國人會在這幾天與親友團聚或開派對，為夏季活動畫下句點。

這項比較截至8月22日為止的兩周與之前兩周確診數的分析報告指出，在3周以前只有夏威夷、伊利諾伊與南達科他3個州的確診數增加。而現在確診數增加的22個州，大部分在中西部與南方人口較少的地區。

以百分比來看，南達科他州在過去兩周的確診數增加126%，增加速度最快，新增病例超過3,700件。衛生部門官員認為感染急升部分與8月份南達科他州斯特吉斯（Sturgis）舉行一年一度的摩托車集會有關。

許多地區重啟校園與大專院校開學，以及無視公衛專家警告，舉辦從抗議種族歧視到川普造勢大會等大型聚會，亦使美國確診數急升。

愛荷華州的確診數也正快速攀升，過去兩周的新增確診數達到13,600人，北達科他在同一期間新增3,600人確診。由於人口最多的加州、佛羅里達與德州的確診數下滑，粉飾了全國的疫情情況。加州過去兩周的確診數減少39,000例，同一期間美國22州的確診數增加37,000例。

當全國確診數已經從7月的高峰下滑之際，美國在平均每日仍增加44,000人確診的情況下進入了勞動節周末長假，而這個數字比3月23至25日陣亡將士紀念日周末長假前的單日平均確診數高出一倍。且此時美國每日平均仍有約1000人死亡新冠肺炎，累計死亡病例正逼近19萬人，為全球最多。

（時報資訊 柯婉琇）

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資料來源：Johns Hopkins CSSE