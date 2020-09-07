MLB紅雀盜壘傳奇辭世 布魯克享壽81歲

美國職棒大聯盟MLB前聖路易紅雀傳奇球星布魯克（Lou Brock）今天辭世，享壽81歲。布魯克生涯盜壘成功總數在大聯盟排名第2，1985年入主名人堂。

芝加哥小熊今天宣布布魯克過世的消息，紅雀也在社群媒體發文表示「心碎」。小熊是布魯克1961年展開19年大聯盟生涯的起點，但他是在1964年季中被交易到紅雀後，才逐漸發光發熱成為球星。

布魯克是紅雀1964年、1967年奪下世界大賽冠軍的成員，紅雀已在1979年讓他的20號球衣退休。

布魯克1979年退休，生涯累積938次盜壘成功，是當時大聯盟的盜壘王，他的紀錄後來被韓德森（Rickey Henderson）超越，韓德森的生涯累積1406次盜壘成功。

布魯克1974年跑出118次盜壘成功，創下MLB單季最多盜壘成功的紀錄，但這項紀錄同樣也被韓德森所破，韓德森在1982年跑出單季130次盜壘成功的成績。

布魯克曾是6次入選明星賽的外野手，並曾8季成為國家聯盟盜壘王，生涯打擊率2成93，有3023支安打，其中有149支全壘打，打回900分打點。

布魯克晚年苦於與病魔搏鬥，患有糖尿病和癌症等疾病，2015年還不得不截肢，但失去左腿下半部的他，仍在隔年穿上義肢，為紅雀主場的開幕戰開球。