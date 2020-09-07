受到疫情影響，創立至今已有125年歷史的奧地利水晶精品品牌施華洛世奇（Swarovski）傳出將大裁員6,000人，並關店3,000間精品店，計畫放棄低端產品，集中火力做高檔市場。

綜合媒體報導，受到疫情的影響，亞洲和美國市場需求下滑，導致施華洛世奇第一季銷售額表現不佳。施華洛世奇預計，今年核心的水晶業務銷售額可能會大跌33%，降至20億歐元，而原本預計是增長4%～5%。同時，該集團還決定將裁員6,000人，並關閉3,000家精品店。

施華洛世奇執行長Robert Buchbauer表示，要做出這個決定並不容易，但這是早該採取的措施。實際上，施華洛世奇於2018年曾提出上市計畫，但最終不了了之。

他也提到，如果施華洛世奇想繼續生存下去，應該退出批發業務，因為來自埃及、大陸的低價競爭，已經大大的削薄公司利潤。因此，該公司計畫關閉3,000家精品店，轉而接受消費者高級定製的產品。

不過，也傳出部分施華洛世奇的家族成員表達反對，認為裁員跟放棄股權的措施太過極端，可能會對品牌業務造成重大傷害。家族成員之一Paul Swarovski指出，高端水晶產品在全球市場中依舊擁有強大潛力，當務之急是想辦法「喚醒」消費者，而不是關門大吉並裁員。

（中時新聞網 徐慈薇）

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