華為出局！三星獲美最大電信商2千億合約

三星電子於周一（7日）宣布其美國事業獲得美國最大電信商Verizon價值7.9兆韓元（約新台幣2,000億元）的訂單，將為Verizon提供無線通訊網路設備。

三星發言人對此僅指出，該筆訂單是關於網路設備，但並未透露更多合約細節。

Verizon執行長韋斯個伯格（Hans Vestberg）曾於2019年七月向外界強調，該公司不依賴中國產品，不使用華為設備，因此也不受美中貿易戰影響。

三星周一在一份聲明中指出，「我們很高興能延長我們與Verizon的長期夥伴關係，並且向新世代的網路發展再進一步。有了新的長期策略合約，我們將會持續拓展5G發展的界線，為Verizon的客戶提供更好的網路體驗。」

該公司亦指出，「三星是毫米波（ mmWave）領域的先鋒者，也是端到端（End-to-End）5G網路方案的領導者。我們很期待能在網路科技上創造新的突破，並在5G方面拓展更多可能性。」

三星在一份監管文件中指出，該合約的日期自2020年6月30日起至2025年12月31日。據外媒報導，本次與Verizon的合約相當於三星2019年全年銷售額的3.43%。

不過根據消息來源指出，受到新冠肺炎疫情影響，三星2020年網路設備銷售相較2019年速度減緩，但有望在2021年回歸正軌。

三星日前與另外30家企業共同成立開放基地台無線接取網絡政策聯盟（Open RAN Policy Coalition），向各國政府呼籲合理分配5G相關補助，避免將資源集中於特定幾個廠商。

（工商時報 呂佳恩）

三星取得Verizon 67億美元設備訂單

三星電子周一宣布，該集團美國事業贏得7.9兆韓元（約67億美元）訂單，將供應美國行動商威瑞森（Verizon）通訊網路設備。

三星發言人指出，該訂單主要為網路設備採購，但不願透露5G設備占該訂單的比重。

三星申報的監管文件顯示，與威瑞森簽訂的合約有效時間自2020年6月30日到2025年12月31日止。

威瑞森過去已是三星設備客戶之一，去年威瑞森執行長Hans Vestberg曾強調該公司並未使用任何華為設備。

（工商時報 陳怡均）