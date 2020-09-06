強颱海神襲日九州 當局勸184萬人疏散避難

強颱海神維持強勁的威力逼近日本九州南部，九州7縣昨晚幾乎全進入暴風圈。海神可能帶來創紀錄的暴風雨、海上大浪，九州7縣發出「避難指示」，有184萬人被當局勸導疏散。

日本放送協會（NHK）報導，截至昨晚10時，福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿兒島等7縣發出避難（疏散）指示，共88萬戶184萬人被勸導避難。

避難指示或避難勸告是屬於5階段大雨警戒的第4級；最高等級是第5級。避難指示意指極可能發生災情，地方政府再度呼籲民眾撤離家園，尚未撤離民眾應馬上撤離；如果此時要前往避難所顯有危險，應找尋附近安全地點或比建物高的地方避難，以確保自身安全。

九州電力公司表示，受到海神的影響，截至昨晚10時，九州地區約有22萬770戶停電，其中鹿兒島縣約有20萬3340戶停電、宮崎縣約有1萬2600戶停電。

夾帶強風暴雨而來的海神可能導致九州地區由中央政府管理的河川超過河川的整備水位。國土交通省（交通部）呼籲民眾要嚴防堤防潰決、河川氾濫等情況。不僅是大河川，中小河川也有氾濫的危險性。

宮崎縣政府表示，流經高千穗町的五瀨川於昨晚將近9時，高千穗町音之谷吊橋水位觀測站觀測到河水可能已超過「氾濫危險水位」，水位可能還會再上升，呼籲民眾要提高警覺。

日本氣象廳表示，海神7日凌晨零時（台灣時間6日晚間11時），在長崎縣五島市南南東方110公里處的海上，以每小時30公里的速度往北北西前進。

颱風的中心氣壓945百帕、中心附近最大風速每秒45公尺、瞬間最大陣風每秒60公尺，中心東側280公里以內及西側165公里以內颳著風速每秒25公尺以上的強風。

昨晚10時許，大分縣佐伯市蒲江觀測到瞬間最大陣風每秒40.4公尺，晚間將近8時，鹿兒島縣枕崎市觀測到每秒45.9公尺的瞬間最大陣風。

九州南部、鹿兒島奄美地方之外，本州、四國大範圍地區的上空大氣不穩定，雨雲密佈，有些地區下起大雨。昨晚10時至11時的一小時之間，三重縣員弁市觀測到50.5毫米的雨量。宮崎縣五瀨町鞍岡觀測到40毫米的雨量。

氣象廳預測，九州南部雨量將漸增，宮崎縣24小時間的降雨量較多處可能超過500毫米，超過往年9月一整個月份的雨量。鹿兒島、宮崎、熊本等縣有些地區已發布「土石災害警報」。