陸揭密：美要幾十國抓孟晚舟 只加國點頭

在美國要求之下,加拿大於2018年12月逮捕大陸電信巨擘華為財務長孟晚舟,但也引起中加兩國紛爭。對此,陸外交部北美大洋洲司司長陸慷接受加國媒體專訪表示,其實美國早詢問數十個國家要求逮捕並引渡孟晚舟,但只有加拿大接受所請。不過,加媒也表示,陸慷並未進一步提出佐證。

加拿大「環球郵報」(The Globe and Mail)報導,在孟晚舟2018年12月1日在加拿大溫哥華被拘捕之前,孟晚舟曾到過法國、英國、愛爾蘭、波蘭、新加坡、日本和比利時等地。

陸慷表示,全世界有111個國家與美國簽有雙邊引渡協定,而美國向對方提出請求的國家裡,很多都是與美國簽有引渡協定的盟邦,雖然美方也向數十個其他國家提出拘押孟晚舟要求,但其他國家沒有理會,唯有加拿大。陸慷稱,加國政府是美國政府的唯一幫凶,加政府應向民眾清楚告知整個事件的全貌。

另外,針對北京與其他國家之間的糾紛,陸慷也強調各國都會與其他國家出現各種爭端,各國都有權維護自身正當權益,尤其是國家主權、領土完整等涉及自身核心正當權益的問題,「不要指望中國會在諸如台灣、領土完整等問題上保持沉默。這對任何國家來說都是不可能的,當然也包括中國」。

文章來源:Canada only country willing to detain Meng Wanzhou, China says

(中時新聞網 馮英志)