零售商線上業績 明年恐下滑

新冠肺炎帶動零售商線上業務狂飆，百思買（Best Buy）等多家零售商線上銷售出現三位數成長。然而分析師認為，疫情推動的線上業績不會持久，一旦生活回復正常，民眾也會重回實體店購物。

拜疫情所賜，美國零售商在最新一季業績呈報史上最大的線上銷售成長。疫情期間許多實體商店暫時停業，消費者受限於禁足令，紛紛改到線上商店購買生活用品、服飾和運動器材。

然而受疫情推動的線上銷售能否長久維持強勁？研究機構Forrester Research零售業分析師柯達利（Sucharita Kodali）指出，零售商的線上業務到了2021年鐵定會下滑。目前仍有社交距離限制，一旦回復正軌，消費者便會回到門市購物。

儘管如此，零售商強勁的線上業績仍令人眼睛為之一亮。拜電子產品熱銷所賜，百思買會計年度第二季（5至7月）線上銷售躥揚242％。

此外，包括蒂芙尼（Tiffany）、家得寶（Home Depot）、Target、運動用品店Dick’s Sporting Goods和居家修繕零售商勞氏（Lowe’s）等，線上銷售皆有三位數成長。

Gap的整體線上銷售年增95％，旗下Old Navy品牌線上業績激增136％。Gap執行長辛格爾（Sonia Syngal）受訪時指出，上季半數業務來自線上銷售。

然而單靠線上銷售並不足夠，零售商在疫情期間努力削減成本，協助提升獲利。多家業者宣布裁員、縮減工時，關閉業績不佳的門市，盡力縮減開支。

服飾零售商Abercrombie ＆ Fitch（A＆F）除了受惠於線上業務勁揚，還大砍行銷和門市成本，成功讓會計年度第二季（至8月1日止）轉虧為盈。