藥商擬發聯合聲明 不倉促推新冠肺炎疫苗

路透報導，多家正研發新冠肺炎疫苗的藥商計劃本周發表聯合聲明，強調在有足夠數據顯示其疫苗安全有效前，不會急著向美國申請上市批准，以消除外界對政治施壓加快疫苗上市所引發的安全疑慮。

外傳輝瑞（Pfizer）、嬌生（Johnson & Johnson）、莫德納（Moderna）和賽諾菲（Sanofi）等參加聯合聲明。但這些藥商沒有立即就此做評論。華爾街日報上周五最先報導聯合聲明的消息。

據了解，聯合聲明目的是公開承諾把接受注射疫苗民眾的安全列為首要任務，只會在第三階段臨床實驗裡，有足夠數據證明疫苗安全有效，才會向政府申請緊急使用授權或上市批准。

外界揣測川普為勝選連任，可能會向主管機關尤其食品藥物管理局（FDA）施壓，在11月3日總統大選前批准疫苗使用來拉高聲勢。

FDA過去一些做法惹爭議。像3月對川普鼓吹的羥氯奎寧和氯奎寧，發出緊急使用授權來治療新冠肺炎病患，但6月因有證據顯示可能引發心臟併發症和增加死亡風險而取消授權。

川普8月開記者會高調宣佈FDA緊急授權，以康復者血漿治療新冠肺炎病患，但FDA局長哈恩（Stephen Hahn）後來就記者會提及一些未被正確引用的數據道歉。專家批評哈恩過度強調血漿療法的好處。

媒體報導疾病管制與預防中心（CDC）行文要求各州做好最快10月底配送疫苗準備，和輝瑞對其疫苗可望10月底會有正面實驗結果表達極樂觀態度，令外界揣測疫苗最快在大選前上市，立即引發政治施壓聯想。

儘管白宮立即表明絕無政治施壓，但不少科學家和公共衛生專家仍對可能的政治施壓表達憂慮。社會的氛圍促使藥商希望透過聯合聲明，來消除民眾對疫苗安全性的疑慮。

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