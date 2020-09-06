單日確診破9萬 印度疫情恐成全球第二慘

全球新冠疫情持續延燒，據Worldmeter網站統計，截至昨晚，全球確診人數已突破2,700萬，其中逾88萬人死亡。美國海軍「雷根號」航空母艦二度傳出有官兵「中鏢」；印度則再次打破紀錄，1天內新增9萬人確診，最快今天就會超越巴西，成為全球疫情第2慘重的國家。

美國海軍第7艦隊發言人莫姆森中校（Cmdr. Reann Mommsen）5日向美軍《星條旗報》（Star & Stripes）證實，雷根號上有「小部分」船員於上月27日確診新冠肺炎，他們隨後立即下船接受治療，沒人住院，此後船上也沒有其他人遭傳染。

據報導，雷根號於6月出海，上月22日至26日停靠關島進行休整，期間官兵僅在基地指定範圍停留，避免與外來人員接觸。不過重新出海翌日，就發現船員確診，目前尚在調查具體感染途徑。此事亦未影響雷根號的部署行動，現在該艦仍在菲律賓附近巡航。今年3月，母港位於日本橫須賀的雷根號也曾發現2人確診。

在亞洲地區，據印度衛生部門6日上午公布的數據，過去24小時內，全國新增90,633名病例，累計已突破411萬例。這是印度再次打破單一國家單日新增病例紀錄，也是世界上第3個確診人數超過400萬的國家，僅次於美國和巴西。

印尼5日則通報，單日新增3,128名確診患者、108人死亡，累積總數達19萬665人確診，7,940人病歿，成為東南亞地區染疫死亡人數最高的國家。

目前，美國仍是全球確診及死亡病例人數最多的國家。Worldmeter網站數據顯示，美國累計確診人數超過643萬，其中逾19萬人死亡。隨著新學年揭開序幕，全美已有1,500所大學出現疫情，約5.1萬名大學生染疫。由於抗疫需要大量資源及「銀彈」，國會預算處估計，本年度的累積負債將在明年達到GDP規模。在拉美疫情最嚴重的巴西，則有412萬人確診、12.6萬人病歿。

歐洲疫情也不容樂觀。法國5日統計，國內確診病例達到317,706例，較前日新增8,550例，創下該國自疫情爆發以來第2高的紀錄。德國的疫情也自7月底出現反彈，單日新增確診人數多日都保持在1,000人以上，至6日已累計251,056人確診、9,401人身亡。（中時 施施）

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