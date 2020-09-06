世銀前行長：美中關係如自由落體 威脅經濟

世界銀行（World Bank）前行長佐立克（Robert Zoellick）警告，如果各國不共同合作面對當前危機，世界就會與1900年時期所經歷的相似。他認為，中美交惡是對全球經濟復甦的嚴重威脅。

曾經歷6任美國總統、擔任過美國副國務卿的佐立克接受《英國廣播公》（BBC）訪問時說，全球經濟要走出衰退，合作是唯一的方法。但現在美中關係好像自由落體，不知道最低點在哪裏，這是非常危險的情況。

佐立克警告，世界將會越來越像1900年強國相互競爭的時期，各國或選擇離開全球化，追求自身民族主義利益。

佐立克於2007年至2012年擔任世界銀行行長，那段時期經歷了全球金融危機，當年他領導世銀，與國際貨幣基金組織（IMF）和各國政府共同合作，面對金融崩潰。他說，2008年金融危機是非常嚴重的事件，但當時有20國集團（G20）峰會，各國央行合作。當時美國小布希總統與其後的歐巴馬總統，加上英國前首相戈登．布朗（Gordon Brown），都在國際上積極合作。就連中國大陸當年也有非常強大的刺激計劃與多方面合作，但今天彼此間再也沒有合作意識。

佐立克呼籲，美國應該與中國大陸合作尋找應對新冠疫情的解決方法，而不是把責任都推到中國大陸身上。

報導說，美國一些國會議員呼籲要求大陸對全球疫情負責，並對美國和世界其他國家賠償，而造成這種局面的罪魁禍首則是美國總統川普。佐立克說，「我一開始就反對川普，不只是因為他的政策立場，也是因為我認為他性格有缺陷。」「我擔心他會操弄體制與憲法，現在可證明這一點，而在疫情問題上，我們又見到另一個層面，就是能力的問題。」

佐立克認為，川普對美國盟友的猜忌和保護主義加劇了亞洲國家的不安，因為目前中國大陸的力量開始籠罩該區。佐立克還在他出版的新書《美國在世界：美國外交政策的歷史》仔細地探討了這個話題。（中時新聞網 盧伯華）

文章來源：中美關係：世銀前行長警告兩國關係像自由落體，是世界一大危機

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