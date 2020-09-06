對沖基金Q2增持工業與金融股

根據高盛最新分析指出，美國對沖基金今年第二季對科技與醫療保健股的興趣降溫，減持這兩個熱門類股部位，轉而看好美國與全球的周期復甦，加碼買進工業與金融類股。

依照美國法規，對沖基金在每季結算前45天內必須向美證券交易委員會（SEC）申報持有股票組合。高盛團隊彙整815家美國對沖基金的持股資料進行分析，這些對沖基金第三季初共計管理約2兆美元資產。

高盛最新報告顯示，從年初到8月19日為止，對沖基金的投資報酬率僅達2％，反觀同期標普500指數揚升6％、那斯達克100指數暴漲30％。不過，對沖基金投資比重最高的前50大個股，合計投資報酬率仍達18％，擊敗標普500表現。

總合來看，對沖基金第二季加碼買進工業和金融股，取代科技與醫療保健股，一方面在於押注美國與全球經濟的周期復甦，另一方面旨在尋求市場相對較便宜的標的。

不過，保健股仍是對沖基金最聚焦的投資領域，儘管第二季該類股所占投資組合比重下降3個百分點至21％，但仍更高於羅素3000指數裡該產業所占的14％。科技股占羅素3000指數比重升至26％，但在對沖基金投資組合比重約18％，比前一季減少約4個百分點，根據高盛分析，科技股在對沖基金與羅素3000指數的比重差距已接近過去十年來最大。

對沖基金大幅提升金融股的配置，其次為工業類股，兩產業在對沖基金投資所占比重各達7.2％、9.4％。報告指出，新冠病毒引發股市在2到3月間崩跌，隨後美股在第二季飆速反彈，到該季尾聲時，鮮少有對沖基金看空市場。高盛分析師表示，「在8月初，標普500股票中值空單餘額約合市值的僅1.8％，寫下我們追蹤該數據16年來最低水準。」