盤點抗陸籌碼？白宮令查清所有對涉陸經費

正值華府與北京齟齬加深、衝突範圍擴大之際，白宮要求美國政府機構詳列所有與大陸相關的經費，以便決策者了解政府部門所有涉陸支出的各種狀況，以及研擬進一步戰略計畫。

據路透社報導，報導指出，根據白宮管理及預算局（OMB）於8月27日公布的「與中國的戰略競爭綜覽」文件中，OMB要求美國政府部門繳交「有關聯邦政府在各領域上資助或支持大陸、面臨陸方直接或間接的不公平競爭與惡意行為，以及全球影響力的相關資料」。

美國與大陸在這一年以來敵意與分歧加深，雙方在貿易戰與科技戰針鋒相對，以及新冠疫情上彼此指責。而該文件指出，這份全面檢視政府預算與大陸關係的文件，將會有助決策者在應對大陸時，反映戰略目標優先順序。

OMB發言人證實這份文件的存在，並向媒體表示這是為了「確保美國在對抗向大陸等敵對國家時，仍可保持堅強且處於優勢地位」。該文件也舉例，必須將「對抗大陸惡意影響力或與美國利益不一致」的政府資金詳加列出，如對抗「一帶一路」的資金、支援美軍行動、設備及基礎建設的資金，及阻止大陸具侵略行為的資金。

這份文件也要求美國政府列出在對抗大陸5G與無線通訊、半導體、人工智慧、機械人學習、自動駕駛、生物技術、先進能源、太空技術關鍵領域科技的相關經費。而政府機構必須繳交2019至2020年間的已列入法律的預算，以及2021年川普政府的預算案及2022年預算需求。

報導稱，此舉為川普政府對抗大陸一系列動作中，所採取的最新行動。

文章來源：Exclusive: White House asks U.S. agencies to detail all China-related funding

（中時新聞網 馮英志）

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