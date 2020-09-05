美股多空激戰 標普、那指5周升勢告終

美股今天劇烈震盪，早盤科技股賣壓湧現，大盤直線下探，午盤在低接買盤支撐下稍有起色，道瓊工業指數終場仍下挫159點，本週累計下挫1.8%，創數週來最差表現。

本週美股盤勢風雲變色，3月下旬起帶動大盤反彈的科技權值股昨天慘遭投資人拋售，標準普爾500指數與那斯達克綜合指數從歷史高點拉回，後者跌幅接近5%，道瓊指數則大跌807點，創6月以來最糟表現。

今天道瓊指數盤初走揚，隨後受科技股賣壓拖累，一度重挫628點，午盤略有起色，終場下跌159.42點，跌幅0.56%，收在28133.31點。標普500指數下挫28.1點，跌幅0.81%，收在3426.96點。那斯達克綜合指數下跌144.97點，跌幅1.27%，收在11313.13點。

3大指數本週都收黑。道瓊指數週線下挫1.8%；標普500指數與那斯達克指數跌幅分別達2.3%、3.3%，分別創6月、3月以來最糟單週表現，週線連5紅止步。

科技權值股近兩天主導盤勢，昨天蘋果公司（Apple）股價暴跌8%，其他熱門科技飆股也淪為投資人提款機。今天蘋果股價一度跌逾8.2%，午盤發動反攻，終場小漲0.07%，3大指數跌幅隨之縮小。

其他熱門科技股表現不振，臉書（Facebook）與Google母公司Alphabet股價跌幅都超過2.8%，亞馬遜（Amazon.com）與微軟（Microsoft）分別下挫2.2%、1.4%。

電動車大廠特斯拉（Tesla）股價走勢有如雲霄飛車，早盤一度跌逾8.5%，午盤扶搖直上，終場上漲2.8%。

費城半導體指數下挫0.96%，週線下跌2.3%。台積電美國存託憑證（ADR）下跌2.8%。

標普500指數中的科技股本週跌幅超過4%，但今天午盤湧現低接買盤，有助大盤止血。華爾街日報分析，如此盤勢凸顯投資人仍看好科技股將比其他產業更能挺住2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情考驗。

蘋果等科技權值股市值不斷增加，對大盤走勢影響日深，本週回檔並劇烈震盪，多方分析指向選擇權交易日益熱絡是重要因素。

華爾街日報引述知情人士說法報導，日本軟體銀行（Softbank）買進總值數十億美元的科技股選擇權，帶動夏季科技股漲勢，促使標普500指數與那斯達克指數近期屢創歷史新高，但獲利了結脫手對大盤產生的拖累令人憂心。

美國8月就業報告在美股開盤前出爐，數據優於市場預期，但對美股盤勢影響有限。根據勞工部數據，全美8月新增137萬就業人口，就業復甦趨緩；失業率從7月的10.2%降至8.4%，低於4月經濟因防疫大規模停擺時破紀錄的14.7%。