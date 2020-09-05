科技股拋售潮 美股道瓊下跌159點

美股在「黑色星期四」暴跌後，因投資人持股信心有動搖。雖受惠經濟重啟，然科技股仍重創。美股道瓊周五下跌628.05點，其中標普、那指5周升勢告終。

美國勞工部周五（4日）發布8月就業報告指出，雖然非農就業人數新增137萬，較7月的173.4萬人大幅放緩，不過失業率卻從10.2％意外急降至8.4％，創下新冠疫情自3月爆發以來最低。

賣壓仍重，5日美股下跌！道瓊工業指數終場下跌159.42點，或0.56%，收在28133.31點；標準普爾500指數下跌28.10點，或0.81%，收在3426.96點。

歐洲三大指數也下跌！倫敦FTSE 100指數下跌51.78點或0.88%，收在5799.08點。法蘭克福DAX 30指數下跌215.11點或1.65%，收在12842.66點。巴黎CAC 40指數下跌。

（中時新聞網 林宜靜）

科技股漲多修正 歐股跟跌

受美國股市出現分析師所稱的漲多修正後，歐洲股市今天跟隨亞股走勢，尾盤跌幅擴大，終場收黑。

倫敦FTSE 100指數下跌51.78點或0.88%，收在5799.08點。

法蘭克福DAX 30指數下跌215.11點或1.65%，收在12842.66點。

巴黎CAC 40指數下跌44.45點或0.89%，收在4965.07點。

（中央社）