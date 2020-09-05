淡出英王室求平靜 梅根哈利猛搶錢自打嘴巴

梅根與哈利王子今年3月淡出英國王室時，口口聲聲說，過度受到媒體關注，希望能保有個人隱私，好和兒子亞契過較平靜的3人生活。

不過，據《快報》（EXPRESS）和《每日郵報》（DAILY MAIL）報導，雖然梅根已排除重返演藝圈的可能性，但他們夫妻最後還是可能在螢幕上露臉，成為大眾目光焦點，而這已引發網上一陣批評。

據《紐約時報》（The New York Times）報導，梅根和哈利周三說，他們已成立了製作公司，並和影音串流平台「網飛」（Netflix）簽了多年合約。據說他們可能獲得高達1.5億美元（約台幣45億）的酬勞，未來將拍攝紀錄片、故事片，電視劇和兒童節目，另外展開兩人的好萊塢新事業。

而梅根夫婦對Netflix的交易則自有主張：「我們的人生既各自獨立，也是彼此的伴侶，這讓我們了解到人文精神、勇氣，韌性和交流需求的力量。」他們說，身為新手父母，對他們來說，製作能啟發家庭的節目也很重要。

至於Netflix的內容長薩蘭多斯（Ted Sarandos）則說，他們很高興梅根夫婦能加入節目製作。他強調，哈利和梅根以真誠，樂觀和領導力，啟發了全球數百萬計民眾。

由於梅根夫婦淡出英國王室後追求財務獨立，又承諾將償還裝修浮若閣摩爾小別墅（Frogmore Cottage）耗費納稅人高達240萬英鎊（約9230萬台幣）的資金，更重要的是，他們已在加州聖塔芭芭拉（Santa Barbara）買下價值800萬英鎊（近3.1億台幣），擁有9間臥室和16間浴室的豪宅，亟需有豐厚的收入。

然而，一名英國王室消息人士說，儘管他倆放棄王室職責，但從事任何涉及營利的計畫，仍有必要討論。消息人士說，王室成員衷心祝福他們淡出，希望兩人能找到人生中似乎缺乏的幸福快樂。然而，當初他們與王室達成淡出協議的條件之一，就是未來無論要做任何商業交易，都得接受仔細審查。

文章來源：Meghan Markle and Prince Harry mocked over Netflix deal – ‘They left for a quiet life?!’

文章來源：Royal officials ‘will examine Prince Harry and Meghan Markle’s $150m Netflix deal’ after they agreed to approval of any new commercial ventures when couple quit public life

文章來源：Prince Harry and Meghan Sign Megawatt Netflix Deal

（中時新聞網 楊幼蘭）