美失業率大降 疫情來新低

8月數值下滑至8.4％；非農就業新增137萬人，惟成長放緩…

美國勞工部周五（4日）發布8月就業報告指出，雖然非農就業人數新增137萬，較7月的173.4萬人大幅放緩，不過失業率卻從10.2％意外急降至8.4％，創下新冠疫情自3月爆發以來最低。

自疫情開始在美國本土快速擴散後，失業率曾在4月遽升至近15％的高峰，超越2007年到2009年經濟衰退時期創下的10％紀錄。如今不到數月時間，失業率已快速回跌到8.4％，優於市場預期的9.8％。

不過，部分原因出在回答訪調的問題。勞工部指出，假如勞工正確地將自己分類到失業，而不是暫停工作，失業率應該要高出0.7個百分點，達到9.1％。

儘管如此，美國失業率仍遠高於疫情爆發前的2月份，當時降至3.5％、締造半世紀來最低。

至於在新增就業人數方面，自6月寫下480萬人的新高紀錄，之後就業市場復甦速度已經明顯放緩。勞工部表示，上月新增工作主要來自政府部門，聘雇34.4萬人，約占8月新增工作數目四分之一。其中光是普查局員工就增聘32.8萬人。

另外零售業上月也新增24.9萬個職務；專業與商業服務業則聘僱了19.7萬人。至於在這次疫情中受創最深的休閒與旅館業也新增17.4萬人，多數來自酒吧與餐廳。

工作機會增加的領域還有教育與醫療服務業，雙雙增加14.7萬人、運輸業也新增7.8萬人、金融服務業創造了3.6萬個工作機會。

此外，上月放無薪假的員工人數也有所減少。2,420萬人表示他們失業是因為公司受疫情影響而關門或是業務流失，該數據遠低於7月的3,130萬人。

不過，隨著聯邦政府補助即將到期，加上白宮與國會針對重啟第二輪紓困案談判依然遙遙無期，已對美國就業市場復甦再度造成新的威脅。聯合航空日前表示，基於政府提供的紓困資金即將用罄，它將自10月起要求6,370名勞工放無薪假。

美國航空也宣布受疫情影響，勞動力將被迫縮減4萬人，當中包括1.9萬人將在10月遭到裁減。福特汽車則聲稱到年底將精簡1,400名美國受薪員工。